Atletica: Campionati Italiani Juniores e Promesse - Ancona

Nel weekend di sabato 1 e domenica 2 febbraio ad Ancona hanno preso il via i primi Campionati Italiani Indoor 2025, dedicati alle categorie Juniores e Promesse. Tra gli atleti in gara anche la valdostana Nicole Dellio (2007, Atl. Cogne Aosta), al debutto nella categoria Juniores, unica valdostana ad aver raggiunto lo standard di partecipazione. Dellio si è qualificata per la rassegna tricolore grazie al tempo di 7"82 ottenuto nelle batterie al meeting indoor di Padova il 19 genna- io. Tempo che le ha permesso l’accesso ai campionati con il 24o accredito di partenza. In questa stagione, la giovane sprinter ha migliorato il proprio personale, abbassandolo dal 7"94 registrato nel 2024 ai Campionati Italiani Allievi di Ancona, fino all’attuale 7"82. È stata accompagnata dal suo istruttore Elia Franciscono e dal direttore tecnico dell’Atl. Cogne Emiliano Vuillermoz.

Dellio, inserita nella 2a batteria, ha corso forte fin da subito lottando fino alla fine per la 3a posi- zione sfuggitale per 3 centesimi negli ultimi metri di gara. Finisce in 4a posizione in batteria con il nuovo primato personale di 7"81, limando un centesimo rispetto a quello ottenuto a Padova. Nella classifica generale Dellio è 12a a pari merito con Sofia Marzaro (2007, GA Aristide Coin Venezia 1949).

Sulla sua esperienza Dellio racconta: "Sono soddisfatta del risultato e di essere riuscita a miglio- rarmi finendo al 12o posto. Sono anche un po’ dispiaciuta perché speravo di limare ancora qualche centesimo dal mio personale, ma considerando la preparazione non finalizzata alle indoor sono molto ottimista per le outdoor. Ora mi concentrerò su quelle!"

Il direttore tecnico Emiliano Vuillermoz commentando la prestazione dice: "Nicole, come sempre, nelle grandi occasioni si fa trovare pronta. Per la terza volta di fila agli italiani riesce a fare il perso- nale quindi in generale è stata una trasferta molto positiva. È un risultato che porta ad avere grande fiducia per la stagione outdoor considerando che la sua preparazione sin qui è stata principalmente finalizzata a risolvere alcuni problemi fisici che si portava avanti da tempo"

Classifica