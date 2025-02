Atletica Valle d'Aosta: Campionati Regionali Indoor Allievi

Sono stati assegnati i titoli regionale indoor allievi durante le due giornate di gare sabato 25 e domenica 26 gennaio al palaindoor Marco Acerbi di Aosta.

9 titoli per l’Atl. Pont Donnas, 2 all’Atl. Cogne Aosta e 1 all’Atl. Sandro Calvesi.

Sui 60m il titolo maschile va a Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) che migliora il suo personale fino a 7"59 in finale. 2o posto per Andre’ Borrettaz (2009, Atl. Pont Donnas) in 7"74 e 3o Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) in 7"85. Nella categoria femminile il titolo va a Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 8"32, 2o posto per Chiara Graziano (2008, Atl. Cogne Aosta) in 8"40 e 3a Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas) in 8"68. La gara assoluta è stata vinta da Dejan Travar (2003, G.S. Ermenegildo Zegna)in 6"92, mentre il 1o valdostano è Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) 20o in 7"40. Nella gara femminile a vincere è Ilaria Contran (2005, Safatletica Piemonte) in 7"49. Nicole Dellio (2007, Atl. Sandro Calvesi) è la migliore valdostana con la 5a posizione in finale con il tempo di 7"91.

Il titolo dei 60Hs allievi va a Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) con il tempo di 9"19, personale con le barriere a 76cm. 2o posto per Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) in 9"45 tempo che abbassa il suo personale e lo porta sotto 9"50, minimo di partecipazione ai Campionati italiani allievi. A completare il podio è Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) in 10"17. Al maschile il titolo va a Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) che finisce la gara con le bar- riere a H91 in 8"79, personale e anche per lui minimo di partecipazione ai Campionati italiani allievi (minimo 8"90). 2o posto per Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) in 9"60. Nella gara Juniores (H100) il miglior valdostano è stato Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) 4o in 9"80. Nella gara assoluta con gli ostacoli a H106 la vittoria va a Riccardo Nicola (1998, G.S. Ermenegildo Zegna) in 8"87, mentre nella gara femminile è Christel Paisson (2007, Atl. Venaria Reale) a vincere in 10"96.

Il titolo del salto in lungo allievi va a Giada Borney (2008, Atl. Pont Donnas) con la misura di 5,09 m che rappresenta la sua seconda miglior prestazione e le permette di ottenere al 3a posizione in gara ad un centimetro dalla 2a Louly Sartoris (2008, Polisportiva Novatletica Chieri). 2o posto per Anna Sarboraria (2008, Atl. Sandro Calvesi) con 4,78 m (PB), 3a Ludovica Costa (2008, Atl. Cogne Aosta) con 4,70 m. Il titolo regionale allievi va ad Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas) con la misura di 5,57 m, 2o posto per Francesco Bois (2009, Atl. Conge Aosta) con il personale a 5,14 m. Nella gara assoluta femminile, dominata da Chiara Sala (G.S. Ermenegildo Zegna) con la misura di 5,90 m, è Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) la migliore valdostana con la misura di 4,79 m che le assegna il 10o posto. Nella gara assoluta maschile il miglior piazzamento di un valdostano è quello di Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) che conquistata la 3a posizione con la misura di 6,04 m, personale e prima volta sopra il muro dei 6 m.

Nel salto triplo allievi è Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) ad ottenere il titolo con la misura di 11,99 m. Al femminile il titolo va a Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 9,65 m, 2o posto per Chiara Graziano (Atl. Cogne Aosta) con 9,24 m. Il miglior valdostano della gara assoluta è Mattia Mancini (Atl. Cogne Aosta) con il 3o posto e la misura di 11,59 m, mentre tra le donne è Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) che ottiene il 2o posto nella classifica generale con la misura di 11,04 m (sua seconda miglior prestazione).

Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) si prende il titolo allieve del salto in alto con la misura di 1,51 m, 2o posto per Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 1,40 m. Al maschile è Andre’ Borrettaz (2009, Atl. Pont Donnas) a vincere il titolo allievi con 1,79 m (PB). Miglior valdostano delle categorie sopra gli allievi è Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 1,76 m.

Il titolo di getto del peso femminile è stato assegnato a Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che ha lanciato l’attrezzo da 3kg a 10,42 m (PB) migliorandosi di quasi 1,50 m dal suo persona di 9,09 m ottenuto nel 2024. 2o posto per Miriam Colosimo (2009, Atl. Pont Donnas) con la misura di 8,87 m, PB anche per lei di più di un metro, e 3a Yasmine Luciano’ (2008, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 8,38 m, migliorando il 7,77 m ottenuto quest’anno. Il titolo maschile, invece, va a Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) che lancia a 9,30 m (5Kg). La gara assoluta è stata vinta da Sara Verteramo (2002, Battaglio CUS Torino) che chiude la competizione al primo lancio con cui ha ottenuto la misura di 15,85 m, 2a la primatista italiana di lancio del disco Daisy Osakue (1996, G.A. Fiamme Gialle) con la misura di 14,48 m. Infine, 3o posto per Ilaria Zanetti (2004, Battaglio CUS Torino) con 10,58 m. Nella gara maschile Juniores la vittoria è di Gabriele Pricopi (2007, Safatletica Piemonte) con 13,19 m (6Kg). La gara assoluta è vinta da Mattia Mirenzi (1994, ASD Atletica Team Carignano) con la misura di 15,64 m. (7.260 Kg).

Borrettaz con il nuovo personale nell’alto ad 1,79 m commenta: "La gara è andata bene, ho solo fatto troppi salti: partendo da 1,50 m e riuscendo in alcuni solo al terzo tentativo. Continuerò a gareggiare sicuramente outdoor, indoor devo vedere cosa c’è ancora."

Sulla gara di sabato, fuori dai sui consueti ostacoli, Giovanetto racconta: "Oggi ho fatto peso per- ché nella stagione outdoor vorrei provare l’eptathlon e quindi volevo provare anche questa disciplina. Ho provato in allenamento solo prima della gara, ma grazie alla preparazione invernale con i pesi ho migliorato di più di 1m rispetto al mio personale. Mi reputo soddisfatta."

Ronc dopo il PB sui 60 m: "Speravo di fare un po’ meno sui 60 m, comunque sono abbastanza soddisfatto. In finale sono partito bene, ma devo migliorare un po’ sul lanciato. Per le outdoor punterò sugli 800. Oggi era una prova per vedere com’era la base veloce."

Classifica