Campionati regionali francesi di Miramas

Trasferta in Francia a Miramas per Jean-Marie Robbin (1998, Atl. Biotekna) e Joao Carlos Pina Barros (1999, Atl. Club Alperia 96) in occasione del campionato regionale tenutosi questo weekend 18 e 19 gennaio. Sui 400m Pina Barros va al personale in 49"06 ottenendo la 3a posizione, mentre Robbin si classifica al 6o posto in 49"31. Sui 200 m Pina Barros si classica al 13o posto in 22"61, mentre Robbin 32o in 23"27.

Robbin spiega: "Sui 200m sono stato fortemente condizionato dalla seconda corsia che per uno alto come me è scomoda e sui 400 non sono pienamente soddisfatto perché non ho gestito bene il rientro la corda, quindi, sono rimasto indietro e poi non sono riuscito a superare e recuperare posizioni"

Pina Barros racconta: "Erano tre anni che non correvo questa distanza indoor", dice parlando dei 200m. "Tutto sommato va bene. Nei 400 la partenza a rilendo ha condizionato la gara che poi è stata tutta in recupero".

Classifica