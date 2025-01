Padova-Indoor: Nicole Dellio minimo per i Campionati Italiani Juniores

Ǫuesto weekend al Palaindoor di Padova, sei giovani atleti della nostra società hanno preso parte alle due giornate di gare. Nonostante l’obiettivo fosse principalmente verificare lo stato di forma, sono arrivati ottimi segnali con diversi miglioramenti. Da sottolineare la prestazione di Nicole Dellio, che ha raggiunto il minimo per i Campionati Italiani di categoria.

La prima giornata ha visto i nostri ragazzi cimentarsi nei 400m, una delle gare più partecipate con ben 242 iscritti. Mattia Berlier ha concluso al 138° posto con il tempo di 54”75, migliorando il suo primato personale del 2022 e segnando un ottimo esordio sulla distanza al coperto. Subito dietro di lui, Marco Lanteri, 139° in 54”80, ha migliorato di ben 2 secondi il suo precedente personale outdoor, sempre al debutto nei 2 giri di pista indoor. Buoni esordi anche per Andrea Carrozzino, 144° con 54”98, e Matteo Pagliarin, 156° con 55”50.

Nella seconda giornata, dedicata ai 60m, con ancora più atleti iscritti, 315 atleti al via. Tra i nostri, 153° Andrea Carrozzino ha ottenuto 7”57, un risultato vicino al suo primato stagionale stabilito ad Aosta, seguito da Mattia Berlier 183° in 7”64 e Matteo Pagliarin in 7”72 al 206° posto, anche lui molto vicino al proprio personale. Marco Lanteri 234° ha chiuso in 7”87, completando una due giorni positiva per tutti i ragazzi.

Sul fronte femminile, grande prova per Nicole Dellio, che nella gara dei 60m ha conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani Juniores di Ancona, in programma il 1° e 2 febbraio. Nicole ha corso in batteria in 7”82, abbassando il suo precedente personale di 7”94, e in finale ha registrato 7”87, piazzandosi al 19° posto assoluto. Positiva anche la prestazione di Serena Molinari, che ha chiuso in 8”49, al 94° posto in una gara con 215 partecipanti.

A chiudere il weekend di gare sono stati gli 800m uomini, che hanno visto 156 atleti iscritti. Gabriele Saba ha terminato al 49° posto la prova con il tempo di 2’00”87. Per lui si è trattato di un buon test: dopo un anno di stop a causa di problemi di salute, ha ripreso gli allenamenti solo lo scorso autunno.