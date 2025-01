Campionato regionale Lanci Invernale Master - Alessandria

Domenica 19 gennaio ad Alessandria si è tenuto il campionato piemontese e Valdostano di lanci invernali dedicato alla categoria master.

Giovambattista Bova (1959, Atl. Sandro Calvesi) si classifica al 2o nel lancio del giavellotto (600gr) nella classifica SM65 con la misura di 18,24 m e 3o nel lancio del disco da 1kg con la misura di 26,28 m nella classifica totale. In entrambe le specialità si prende il titolo regionale. Maria Luisa Finazzi (1944, Atl. Sandro Calvesi) vince in entrambe le gare di giavellotto (400g) e peso (2 kg) con le misure rispettivamente di 12,82 m e 8,04 m. Alvaro Miorelli (1951, Atl. Sandro Calvesi) vince la gara di disco (1kg) nella categoria SM70 con un lancio a 28,66 m. Nella gara di martello 4kg è 2o assoluto, 1o in regione, con la misura di 32,41m. Paola Rosati (1964, Atl. Sandro Calvesi) vince la gara di lancio del martello a maniglia corta (5.45kg) con la misura di 11,92 m e anche quella di martello da 3kg con 31,40 m.

Classifica