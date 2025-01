Questa Domenica 12 gennaio Xavier Chevrier (1990, Atl. Valli Bergamasche Leffe) ha corso la 10 km di Valencia portando a casa il 55o posto in 28’36" (PB). La gara è stata vinta da Andreas Almgren che fa segnare il record europeo in 26’53", prima volta per un europeo sotto il muro dei 27’.

