Campionato Regionale Assoluto e Juniores Indoor - Aosta

Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 gennaio si sono tenuti i campionati regionali indoor a Palaindoor di Aosta. La manifestazione ha visto l’assegnazione dei titoli assoluti e juniores regionali 2025.

Miglior società per numero di titoli raccolti è l’ Atletica Cogne Aosta con 4 assoluti e 4 Juniores, seguita dall’Atletica Pont Donnas 4 assoluto e 2 juniores e dall’Atletica Sandro Calvesi con 2 assoluto e 2 Juniores.

Il titolo assoluto nei 60 metri piani va a Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) che riesce a migliorarsi nelle batterie fino a 7"30 (da 7"38) e poi nella finale 1 fino a 7"26. Medaglia di bronzo per Mattia Berlier (2006, Atl. Cogne Aosta) che fa registrare 7"45, miglior prestazione personale, in batteria e 7"52 in finale 2. Berlier è campione regionale Juniores. Bronzo assoluto per Gabriele Louis Leone (2007, Atl. Cogne Aosta) che corre al personale in batteria a 7"49 abbassato fino a 7"47 in finale 3, tempo che gli vale anche il 2o posto nel podio Juniores. Il podio Juniores di completa con il 3o posto di Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta), 7"53 (PB) in batteria e 7"54 in finale 3.

Al femminile il titolo assoluto va all’allieva Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) che migliora ancora il suo personale, ottenuto lo scorso weekend, portandolo a 7"77 in batteria e accedendo così alla finale 1 dove corre in 7"87. Nicole Dellio (2007, Atl. Cogne Aosta) conclude in 8"00 in batteria qualificandosi per la finale 2 dove vince nuovamento in 8"00 portandosi così a casa la 2a posizione sul podio assoluti e il titolo juniores di specialità. Elisa Lorenziniă(2006, Atl. Sandro Calvesi) è 3a assoluta e 2a Juniores con il tempo di 8"32 (PB) in batteria e 8"35 in finale 2.

Il titolo Assoluto dei 60Hs donne va a Elisabetta Munari (2003, Atl. Sandro Calvesi) in 9"34 sia in batteria che in finale. Il titolo Juniores maschile va a Nathan Martinet (2007, Atl. Sandro Calvesi) che vince la gara in 9"39 (PB), 2o Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) in 9"56 (PB). La gara allieve con le barriere a 76cm, non valido per il campionato regionale assoluto, è vinta da Jade Porceilllon (2008, Atl. Pont Donnas) in 9"74 in finale , Serena Molinari (2008, Atl. Cogne Aosta) 2a in 9"81 in finale. Tra gli allievi a vincere è Jacopo China Bino (2008, Atl. Sandro Calvesi) in 9"07.

Il titolo assoluto del salto in alto femminile va Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) che salta l’asticella ad 1,51 m. Al maschile invece il titolo Assoluto e Juniores va a Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 1,73 m.

Per il salto in lungo il titolo assoluto femminile va a Giada Borney (2008, Atl. Pont Donnas) con 4,97 m, 2a a soli 4 cm si posiziona Elisa Lorenzini (2006, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 4,93 m. Lorenzini si porta a casa il titolo Juniores per la specilaità. 3a assoluta e 2a Juniores è Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) con 4,85 m. Al maschile titolo Assoluto e Juniores per Leonardo Maranaă(2007, Atl. Cogne Aosta) con la misura 5,79 m, 2o Samuel Zilioă(2007, Atl. Cogne Aosta) con 5,75 m alla prima gara, 3o Nathan Martinet (2007, Atl. Sandro Calves) con 5,41m.

Nel salto triplo maschile Federico Cafasso (2006, Atl. Pont Donnas) vince il titolo regionale con la misura di 13,60 m, milgiore sia dei valdostani che dei piemontesi. Nel salto successivo purtoppo

risente di un probelma muscolare che gli impedisce di continuare la gara. Al 2o posto si classifica Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) che salta a 12,29 m (PB). Al femminile il titolo Asso- luto e Juniores va a Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas) con 11,15 m (PB e prima volta sopra gli 11 m), 2o posto per l’allieva Anna Sarborariaă(2008, Atl. Sandro Calvesi) con 10,19 m (PB) e 3a Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) con 9,90 m (=PB).

Il titolo assoluto del peso donneă (4kg) va a Yasmine Lucianò (2008, Alt. Cogne Aosta) con la misura di 7,00 m. Il titolo Juniores del peso (6 Kg) va a Augusto Mazzarello (2007, Atl. Pont Donnas) con la misura di 8,73 m. Nella gara allievi Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) è 2o con 9,74 m. Vittoria di Edoua Georges Chiavazza (2008, Safatletica Piemonte) con 12,04 m.

Abelliăcommenta: "Sono super gasata, felicissima. Ho fatto il personale nella prima batteria. Ades- so sicuramente correrò agli italiani indoor ad Ancona e nel frattempo farò tutte le gare che saranno fatte in Valle."

Pascale dopo il doppio personale: "Sono molto felice della prestazione, penso di aver corso molto meglio del solito, ma non mi aspettavo assolutamente un miglioramento, tanto meno un doppio miglioramento. Il titolo è stato un ottimo coronamento della prestazione. Unica pecca è che non ho vinto le mie batterie, ma per quel c’è ancora tempo."

Vittoria agrodolce per Cafasso: "La gara nel complesso non posso dire che sia andata male, co- munque ho saltato abbastanza bene facendo delle misure vicino al mio personale nonostante non mi sentissi troppo bene fin dal riscaldamento, nulla di riconducibile però all’ infortunio ăche ho avuto nel mio ultimo salto. Mi spiace veramente tanto non poter proseguire la mia stagione indoor contando che potevo puntare al minimo per gli italiani essendo a 23 cm dal mio personale. Comunque fa sempre piacere vincere il titolo regionale e poter salire sul podio insieme al mio compagno di società Edoardo."

Classifica