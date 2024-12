Quarto ESET Cross Challenge Milano

Domenica 15 dicembre si è tenuto il quarto ESET Cross Challenge a Milano. La gara maschile e femminile assoluta prevedeva un percorso veloce di 5 km.

Leon Martinet (2005, Atl. Sandro Calvesi) ottiene il miglior posizionamento tra i valdostani pre- senti portandosi a casa un ottimo 11o posto con il tempo di 14’31". Jean Pierre Vallet (2002, G.P. Parco Alpi Apuane) si classifica al 22o in 15’02", 28o posto per Loic Proment (2004, G.P. Parco Alpi Apuane) in 15’09". Andrea Domatti (1980, Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 84o in 17’50", 90o Giuseppe D’Aprile (1974, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 18’13" e 91o Andrea Pi- rana (1980, Atl. Sandro Calvesi) in 19’10".

Al femminile non manca l’ottimo posizionamento di Laura Segor (2003, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 13a posizione confermando la grande forma di questa stagione. La portacolori della San- t’Orso Aosta chiude in 17’28". 28o posto per Rodica Sorici (1986, I Grifoni - Rappr. GDF) in 18’50" e 42o per Sara D’Aprile (2008, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 22’31".

