Domenica 8 dicembre a Torino si è tenuta la VI Miglia di Natale, gara competitiva di 9,65 km su strada. A partecipare anche diversi valdostani: Patrick Marquis (1981, At. Monterosa Fogu Arnad) conclude in 46’58" in 113a posizione, Roberta Gasparini (1968, Atl. Monterosa Fo- gu Arnad) è 114a in 46’48" e Egidio Marquis (1943, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 265o in 56’30".

