Premiazione dell’Edileco GrandPrix

Sabato 7 dicembre si sono tenute le premiazioni dell’Edileco GrandPrix nella sala conferenze della BCC Valle d’Aosta ad Aosta riempita dagli atleti delle categorie giovanili, dagli esordienti alla categoria cadetti, accompagnati dai loro genitori. La serata ha visto l’apertura con i rapidi saluti del neo presidente dalla FIDAL VDA Liana Calvesi, del presidente del CONI Jean Dondeynaz, del consigliere regionale Claudio Restano in veste di rappresentante di Giulio Grosjacques (assessore al turismo, sport e commercio) e dell’assessore sviluppo economico, promozione turistica e sport Alina Sapinet che ha tenuto a ricordare che i lavori per la nuova pista di atletica qui ad Aosta sono in corso. Presente anche Sara Faraci, comunication manager della EDILECO sponsor ufficiale del GranPrix 2024 assieme ad IDEART. Quest’anno le classifiche sono state costruite non solo sui migliori sei punteggi, ma su tutti coloro che hanno partecipato ad almeno 3 delle prove previste per il GrandPrix (3 fasi + campionato regionale e campionato italiano di categoria, per i cadetti, mentre per gli esordienti e i ragazzi 4 fasi del GP).

Per la categorie cadette la vittoria va a Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che que- st’anno ha migliorato i record regionali sui 150m, 80Hs, 300Hs, 4x100 e staffetta svedese oltre ad occupare la 3a posizione nelle graduatorie nazionali sui 300Hs. 2a Francesca Ticchio (2010, Atl. Pont Donnas), 3a Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi), 4a Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi), 5a Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi), 6a Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) e a seguire Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas), Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas), Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas), Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi), Alice Abate (2010, Atl. Pont Donnas), Letizia Saba (2009, Atl. Cogne Aosta).

É Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) a vincere nella categoria cadetti. Ronc quest’anno ha anche migliorato il record regionale sui 1200sp portandolo a 3’36"34. 2o Giacomo Sucquet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin), 3o Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi), 4o Joel Pitet (2009, Atl. Pont Donnas), 5o Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas), 6o Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi) e a seguire Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) e Christian Ropele (2010, Atl. Sandro Calvesi).

Per la categoria ragazze la vincitrice è Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Calvesi), 2a Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta), 3a Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta), 4a Greta Giachino (2011, Atl. Saint-Christophe), 5a Annie China Bino (2011, Atl. Sandro Calvesi), 6a Merilin Mortara (2011, Atl. Sandro Calvesi) e a seguire Anna Albiero (2011, Atl. Sandro Calvesi), Martina Sapia (2012, Atl. Saint-Christophe), Gaia Pieiller (2012, Atl. Saint-Christophe), Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas), Ludovica Ferrari (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin), Martina Diemoz (2011, Atl. Pont Donnas), Clarissa Raso (2012, Atl. Saint-Christophe), Michelle Pitet (2012, Atl. Pont Donnas), Alaa Koussaimi (2011, Atl. Cogne Aosta), Viola Jacquin (2012, Atl. Cogne Aosta) e Charlene Cuaz (2012, Atl. Sandro Calvesi).

Tra i ragazzi la classifica l’ha dominata Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) che quest’anno si è appropriato e ha migliorato il record regionale sui 2000m marcia . 2o posto per Andrea Fioc- chini (2012, Atl. Sandro Calvesi), 3o Alessandro Bois (2011, Atl. Cogne Aosta), 4o Lorenzo Vairos (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin), 5o Mathias Angster (2012, Atl. Pont Donnas), 6o Ian Ruffino (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) e a seguire Emanuele Luboz (2012, Atl. Sandro Calve- si), Giorgio Debernardi (2011, Atl. Cogne Aosta), Arnaud Mosso (2011, Atl. Sandro Calvesi),

Gianmarco Ferrandoz (2012, Atl. Cogne Aosta), Matteo Debernardi (2012, Atl. Cogne Aosta) e Julien Garavetti (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin).

Per la categoria Esordienti 10 anni il primo posto è di Giorgia Cuaz (2013, Atl. Cogne Aosta), 2a Elsa Van Houten (2013, Atl. Pont Donnas), 3a Sara Schiavoni (2013, Atl. Sandro Calvesi), 4a Afina Solovyova (2013, Atl. Sandro Calvesi), 5a Martina Congedo (2013, Atl. Cogne Aosta), 6a Rhianna Testolin (2014, Atl. Cogne Aosta) e a seguire Elena Vacher (2013, Atl. Pont Donnas), Maelys Galloni (2013, Atl. Cogne Aosta), Sophie Cugnach (2013, Atl. Sandro Calvesi), Christel Cantelli (2013, Atl. Cogne Aosta), Arianna Monetta (2013, Atl. Pont Donnas), Sigrid Blanc (2014, Atl. Sandro Calvesi), Luna Ledakowicz Paulino (2014, Atl. Sandro Calvesi), Sophie Fontan Tessaur (2013, Atl. Pont Donnas), Francine Stevenin (2014, Atl. Cogne Aosta), Alissa Cianci (2014, Atl. Cogne Aosta).

Al maschile degli esordienti 10 anni, invece vince, Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi), 2o Emile Desaymonet (2013, Atl. Cogne Aosta), 3o Luca Sandi (2013, Atl. Sandro Calvesi), 4o Thibaud Mosso (2014, Atl. Sandro Calvesi), 5o Paolo Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas), 6o Attilio Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) e a seguire Remy Guichardaz (2013, Atl. Sandro Calvesi), Alex Cianciana (2013, Atl. Sandro Calvesi), Samuele Perrin (2013, Atl. Pont Donnas), Riccardo Hyeon Tomasino (2013, Atl. Pont Donnas), Manuel Atzei (2014, Atl. Pont Donnas), Giacomo Ferrandoz (2014, Atl. Cogne Aosta), Alexis Quey (2014, Atl. Sandro Calvesi), Benoit Bidese (2013, Atl. Cogne Aosta), Aaron Bottel (2014, Atl. Sandro Calvesi), Alessio Clérin (2014, Atl. Pont Donnas), Davide Brunetti (2014, Atl. Cogne Aosta).

La categoria femminile degli esordienti 8 anni è capeggiata da Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas). 2o posto per Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi), 3a Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas), 4a Laetitia Desaymonet (2015, Atl. Cogne Aosta), 5a Mathilda Vaser (2015, Atl. Pont Donnas), 6a Elodie Bieller (2016, Atl. Sandro Calvesi) e a seguire Jasmine Nicol Mihalescu (2015, Atl. Sandro Calvesi) e Astrid Cianciana (2016, Atl. Sandro Calvesi).

Tra gli esordienti 8 anni vince Bernard Jaccod (2015, Atl. Sandro Calvesi). 2o Leonardo Petacchi (2016, Atl. Sandro Calvesi), 3o Pietro Madeddu (2016, Atl. Sandro Calvesi), 4o Noah Mon- giovetto (2016, Atl. Pont Donnas), 5o Kiliam Barini (2015, Atl. Saint-Christophe), 6o Matteo Grivel (2015, Atl. Saint-Christophe) e a seguire Jacques Clément Glarey (2016, Atl. Sandro Cal- vesi), Roger Janin (2015, Atl. Pont Donnas), Didier Giachino (2016, Atl. Pont Donnas), Matteo Antonio Serra (2016, Atl. Pont Donnas) e Jean N. Milanesi Zanivan (2016, Atl. Cogne Aosta).

La classifica femminile degli esordienti 5 anni vede al o posto Gigliola Serra (2017, Atl. Cogne Aosta), 2a Mariel Bergamini (2017, Atl. Pont Donnas), 3a Céline Dunoyer (2017, Atl. Sandro Calvesi), 4a Magatte Lidia Diouf (2017, Atl. Sandro Calvesi) e 5a Flavia Pizzato (2018, Atl. Sandro Calvesi).

A vincere per la categoria maschile esordienti 5 anni è Filippo Orlandi (2017, Atl. Sandro Calvesi), 2o Davide Donato (2017, Atl. Pont Donnas), 3o Mathieu Cuaz (2017, Atl. Sandro Calvesi), 4o Maxime Quey (2017, Atl. Sandro Calvesi) e 5o Giovanni Cremaschi (2017, Atl. Cogne Aosta). Il GrandPrix non conta solo per classiche singole, ma anche per società. La classifica femminile del GP ragazzi e cadetti è stata vinta dall’ Atletica Sandro Calvesi con 33812 punti, seguita dall’Atletica Pont Donnas con 29882 punti e 3a l’Atletica Saint-Christophe con 19895 punti. Al maschile è sempre l’Atletica Sandro Calvesi a dominare con 23308 punti, 2a l’Atletica Co-

gne Aosta con 12754 punti e 3a l’APD Pont-Saint-Martin con 11801. Nel GP esordienti è sempre l’Atletica Sandro Calvesi a dominare le classifiche sia maschili che femminili: al maschile l’Atletica Sandro Calvesi totalizza 4630, 2a l’Atletica Pont Donnas 3295 e 3a l’Atletica Cogne Aosta con 1412; al femminile la classifica è Atletica Sandro Calvesi con 3633 punti, 2a l’Atletica Pont Donnas con 2774 punti e 3a l’Atletica Cogne Aosta con 2732 punti.

Classifiche EdilecoGP