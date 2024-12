Risultati della XVIIIa Mezza Maratona Terre d’Acqua Città di Trino

Alla 21k di Trino Vercellese domenica 1 dicembre 3a assoluta Elena Cristina Masili (Atl. Monte- rosa Fogu Arnad) in 1h29’20". Al maschile Nicolò Biazzetti è 7o in 1h13’20", Andrea De Biasio (Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 33o in 1h20’54", Rossano Pignocchino (Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 40o in 1h22’31", Stefano Dellerba (Atl. Monterosa Fogu Arnad) si posiziona al 60o posto in 1h25’44".

Classifica