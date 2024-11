Atleti valdostani alla Milano21 Half Marathon

Vittoria per Xavier Chevrier (1990, Atl. Valli Bergamasche Leffe) alla 21k di Milano tenuta questa domenica 24 novembre. Il campione valdostano vince con il tempo di 1h03’21". 2o posto per il maltese Luke Micallef in 1h06’02" e 3o Alberto Vender (S.A. Valchiese) in 1h06’04". Altra splendida piazza per René Cuneaz (1988, GP Parco Alpi Apuane) che nella 10km si prende la medaglia di argento in 30’21" battuto solo da Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto) 1o in 29’45". Al 3o posto si classifica Daniele Molatore (GP Santi Nuovo Olonio) in 30’43".

Nella 21km Manuel Accurso (1991, Atl. Monterosa Fogu Arnad) conclude alla 267a posizione in 1h24’09". Massimiliano Varone (SM50, Atl. Cogne Aosta) è 404o in 1h27’22", Massimiliano Bernardini (SM55, Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 437o in 1h27’55", Mino Parisi (SM50, Atl. Cogne Aosta) conclude in 1h30’04" al 590o posto, Lorenzo Valenti (1996, Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 1196o in 1h38’04". Nella gara femminile Elisa Vitton Mea (SF45, Atl. Cogne Aosta) conclude in 1h29’47" prendendosi la 27a posizione.

Nella 10km Andrea Domatti (SM40, Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 130o in 38’06"(SM35, Po- lisportiva Sant’Orso Aosta) è 220o in 41’02", Fabio Conti Andrea Pirana(SM40, Atl. Sandro Calvesi) si classifica 223o in 41’14".

Classifica