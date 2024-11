Leon Martinet conclude in 7a posizione al Carsolina Cross 2024 a Trieste

Domenica 24 novembre Trieste è stata palcoscenico del Carsolina Cross 2024 valido per la selezione per in campionati Europei. Leon Martinet (2005, Atl. Sandro Calvesi) conclude in 7a posizione tra gli juniores sul percorso di 4,5 km con il tempo di 13’47".

Martinet commenta: "Gara abbastanza dura, primo tratto in salita e ho patito davvero tanto la partenza perché era in salita ed ho cercato di stare nel gruppo, il primo giro davvero tosto. Ero rimasto un po’ indietro ed ho recuperato pian piano qualche posizione e poi ho finito abbastanza bene".

Classifica