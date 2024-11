La stagione delle mezze e delle maratone prosegue. Domenica 17 novembre si è tenuta la Eurospin Verona Run Marathon nella città di Verona. Tra i partecipanti anche atleti valdostani.

Nella maratona Marco Dalbard(SM50, Atl. Pont Donnas) si classifica 1196o in 4h54’11", seguito da Maurizio Pitti(SM50, Atl. Pont Donnas) 1197o in 4h54’11" anche lui.

Nella mezza maratona Davide Nicco(1987, APD Pont-Saint-Martin) è 42o in 1h15’14", Yanick Zublena(1998, APD Pont-Saint-Martin) è 69o in 1h17’25", Mattia Droz(1992, ASD Inrun) è 112o in 1h20’39" e Guido Zublena(SM55, APD Pont-Saint-Martin) 933o in 1h43’59". Al femminile Ca- terina Dama(SF40, Atl. Sandro Calvesi) è 211a in 1h50’54".