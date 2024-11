La 21 d’Inverno - Volpiano

A Volpiano si è tenuta nella giornata di Domenica 17 Novembre la 1a edizione della La 21 d’inverno

gara che prevedeva sia la 21k che la 10km.

Nella mezza maratona Pignocchino Rossano(1976, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 19o in 1h22’23", 53o Andrea Perfetti(1975, APD Pont-Saint-Martin) in 1h27’50", 58o Moreno Pigliacelli(1975, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h29’26", 97o Patrick Marquis(1981, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h34’56" e 199o Egidio Marquis(1943, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 2h03’54".

Nella 10km Vittorio Iuliano(1969, Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 30o in 40’29", 56o Moreno Ventrice(1964, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 44’24", 60o Fausto Giuseppe Piras(1967, Atl. Cogne Aosta) in 44’57", 66o Andrea De Alessandri(1966, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 45’22", 97a Chiara Marini(1972, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 52’47".