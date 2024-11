Martinet 11° alla cinque Mulini - San Vittore Olona

Iniziata la stagione invernale di cross. Domenica 17 Novembre si è disputata la 92a edizione della Cinque Mulini World Cross Country Tour a San Vittore Olona (MI). Come ogni anno anche diversi valdostani hanno preso parte alla competizione anche con ottimi piazzamenti nelle classifiche finali.

Spicca tra nella categoria juniores l’11o posto di Leon Martinet (2005, Atl. Sandro Calvesi) sul percorso di lunghezza 4km correndo in 12’04".

Tra gli assoluti ottimo posizionamento per Omar Bouamer (1989, G.P. Parco Alpi Apuane) che sul tracciato da 10km ottiene la 32a posizione con il tempi di 29’55", 52o Jean Pierre Vallet (2002,

G.P. Parco Alpi Apuane) in 31’35" e 57o Niccolò Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) in 32’18". Al femminile Laura Segor (2003, Polisportiva Sant’Orso Aosta) conclude in 33a posizione in 21’42".

Per la categoria cadette sul percorso di 2km Abigail Martinet(2010, Atl. Sandro Calvesi) è 60a in 8’42". Al maschile Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) conquista la 74a posizione in 07’30".

A partecipare anche Giovanni Cremaschi(2017, Atl. Cogne Aosta) nella gara riservata alla cate- goria esordienti.