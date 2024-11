Dalle vette alpine alle strade di New York, i nostri atleti brillano in diverse discipline

Un weekend ricco di impegni per gli atleti valdostani:

Ivery Vertical - Pont Saint Martin

Ultima domenica di gare per il calendario 2024 Fidal VDA. La stagione si è conclusa questa Domenica a Pont-Saint-Martin con il 1o Ivery Vertical gara di 3175 m con dislivello D+ di 330m. La gara è partita nella mattina dal centro di Pont Saint Martin e ha visto la partecipazione di 78 atleti da 16 anni in su.

Vittoria per Manuel Bosini (1989, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 18’28", 2o posto per Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) che conclude in 18’39" e 3o posto per Lorenzo Civallero (1975, Atl. Saluzzo) in 19’11". Al femminile vince Elisa Arvat (1988, ASD Pont-Saint-Martin) con il tempo di 22’02 dando più di due minuti alla 2a classificata, Federica Spadafora (1988, ASD Pont- Saint-Martin), che finisce in 24’33". Al 3o posto si classifica Lara Elisa Paganone (1984) in 25’31".

Campionato Italiano di Mezzamaratona - Stracivitanova

Questa domenica 3 ottobre le strade di Civitanova Marche (Macerata) sono state il palcoscenico dei campionati italiani assoluti e di categoria di mezza maratona. Tra i partenti anche esponenti valdostani.

Migliore tra tutti è il posizionamento di Lorenzo Brunier (1996, G.P. Parco Alpi Apuane) che alla prima esperienza sulla distanza si classifica al 6o posto con il tempo di 1h04’33". René Cuneaz (1988, G.P. Parco Alpi Apuane) si è classificato al 31o posto con il tempo di 1h08’24". Omar Bouamer (1989, G.P. Parco Alpi Apuane) è 34o in 1h08’41". Il G.P. Parco Alpi Apuane si confer- ma dargento nel CDS su strada grazie al contributo di Brunier, Cuneaz e Bouamer.

Brunier racconta: "Per me è stato un esordio sulla distanza. In termini tecnici possiamo dire che ho esploratoălaădistanza. Il percorso non era veloce, aveva una serie di curve da rilanciare , ma la cosa più odiosa è stato il vento. Erano un giro di 10k e qualche da ripetere 2 volte lungo mare al primo giro non il vento non si sentiva, al secondo purtroppo si è alzato ed io mi ci sono trovato praticamente da solo. Ho cercato di essere il più tattico possibile non partendo forte ed infatti il gruppo di testa è scappato via abbastanza in fretta. Al 3km circa mi sono ritrovato a guidare il mio gruppo alla ricerca degli avversari davanti a me. Ne ho rimontati un po’ fino al 13km. Bella esperienza, ora spero di recuperare quanto più in fretta possibile perché tra due settimane ho la prima prova di cross valevole per la nazionaleăassoluta."

Nella classifica generale Brunier è 9o, Cuneaz 37o e Bouamer 40o.

Maratona di New York

Grande presenza valdostana anche alla maratona di New York, storica corsa di 42km che ogni anno anima la città americana. Quest’anno anche diversi valdostani hanno preso parte alla competizione che si è tenuta questa Domenica 3 ottobre.

Primo tra i valdostani è Alessandro Benati (1980, Atl. Cogne Aosta) che conclude in 2h49’24". Elisa Brocard (19,Atl. Sandro Calvesi) taglia il traguardo in 3h08’24". Stefania Canale (1977, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 3h12’39". Stefania Bonjean (1977, Atl. Cogne Aosta) conclude in 3h18’06", Luca Casali (1971, ASD Inrun) finisce in 3h18’08". Elisa Vitton Mea (1978, Atl. Cogne Aosta) finisce in 3h27’24".

