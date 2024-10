Charlotte Bonin ospite di Fiab Aosta à Vélo

Charlotte Bonin, triatleta del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, olimpionica di triathlon, ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2008 e di Rio de Janeiro 2016. Nel 2019 inizia la sua seconda vita sportiva come guida di para-triathlon dell’atleta cieca Anna Barbaro, con la quale vince la medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2021.

Gaia Tormena è pluricampionessa mondiale ed europea di mountain bike specialità Cross Country Eliminator, XCE. Diventata atleta del Centro Sportivo Esercito, sta sperimentando nuove specialità ciclistiche comprese quelle su strada.

Charlotte e Gaia racconteranno il loro impegno sportivo e il loro rapporto con la bicicletta.





Otto buoni motivi per iscriversi a Fiab Aosta à Vélo

La possibilità di vivere in compagnia la passione per la bicicletta partecipando a gite FIAB organizzate in Valle d’Aosta e in altre regioni

Unirsi alla campagna “In bici è meglio” che mette l’accento sui benefici portati dalla bicicletta per il benessere dei singoli e della comunità

Contribuire alla sicurezza stradale perché la strada è di tutti anche dei pedoni e dei ciclisti

Contribuire al miglioramento della rete ciclabile della Valle d’Aosta

La possibilità di assistere a eventi organizzati sui temi della ciclabilità

L’assicurazione RC valida in Europa, Svizzera compresa

L’opportunità di beneficiare degli sconti nelle strutture convenzionate

La rivista BC sui temi nazionali e internazionali della bicicletta e della ciclabilità urbana ed extraurbana



La serata sarà preceduta dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Fiab Aosta à Vélo

Durante la serata possibilità di iscriversi a Fiab Aosta à Vélo 2025

A seguire aperitivo (a carico dei partecipanti).