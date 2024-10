Test event a La Thuile della nuova pista di Downhill

Un'intera giornata di test giù dalla pista di La Thuile, il tracciato costruito per ospitare, a luglio 2025, la prova di downhill delle Whoop Uci Mountain bike World Series. Attori protagonisti il quattro volte vincitore della Coppa del Mondo e cinque volte Campione del Mondo Loïc Bruni e il Campione del Mondo uscente Loris Vergier. Insieme ai due fenomeni francesi anche lo juniores transalpino Mylann Falquet, 18 anni.

I tre piloti hanno avuto l’onere e l’onore di testare una pista che nasce come tracciato molto tecnico pronto ad esaltare le caratteristiche dei moderni piloti di downhill.

Dice Enrico Martello, Park manager LTH Bike Park e Race director WC: “È una pista che racchiude una combinazione tra tratti veloci e tecnici con sezioni molto ripide nelle quali i piloti devono possedere un gran ritmo e un gran tempismo per saper leggere nel mondo giusto l’intero tracciato. Vincerà chi saprà portare fuori dalle curve la velocità giusta”.

La pista è stata realizzata di concerto dai tecnici di La Thuile Bike World con la collobazione dei trail builders del team Trail Works. Lo start è posto a 2140 metri, in località Les Suches, l’arrivo a La Thuile paese, davanti alla Scuola di sci, luogo accessibile a tutti gli spettatori, a quota 1461.

“È una pista di nuova concezione – prosegue Martello – con un primo tratto molto veloce e tre grossi curvoni ai quali segue una parte con tante sponde da affrontare in velocità. Poi l’ingresso nel bosco, per la sezione più tecnica nella quale, oggi, i tre piloti hanno valutato quali potranno essere le linee migliori da utilizzare in gara. Da li inizia la parte finale con lo spettacolare salto che porta alla finish line. Il tracciato rispecchia i parametri in termini di lunghezza Uci con un tempo di percorrenza inferiore ai 4’”.

Bruni, Vergier e Falquet hanno utilizzato cinque run di prova e un track walk per definire meglio i dettagli.

“È un track nel quale c’è tutto – dice l’icona del downhill Bruni - : una parte old shool naturale, dei tratti molto ripidi nei quali poter fare comunque velocità e, infine, pezzi di artificiale. Mi è piaciuta molto ed io e Loris (Vergier, ndr) siamo convinti possa piacere a tanti piloti. È una pista che è nata molto bene e che potrebbe diventare, già l’anno prossimo, una delle più belle e rappresentative della nostra disciplina, una delle migliori al mondo”.

“A livello di calendario – prosegue Bruni – La Thuile arriva nella fase centrale della stagione, in un momento molto caldo della Coppa (sarà la 5a delle 10 tappe delle Uci Mtb World Series, ndr) e, essendo ad inizio luglio, credo possa attirare un gran numero di spettatori: la vostra regione confina con la Francia, Chamonix e tutto il pubblico di quella zona è molto vicino a voi così come, a livello italiano, Torino e Milano”.

Gli fa eco Loris Vergier: “Coniuga alla perfezione le esigenze e le caratteristiche tecniche di piloti non più giovanissimi come me e Loïc a quelle di giovanissimi talenti come Mylann. Il mondo downhill sta vivendo un’importante fase di evoluzione e piste innovative come questa fanno del bene al nostro sport”.

Whoop Uci Mountain bike world series La Thuile è in programma dal 3 al 6 luglio 2025.