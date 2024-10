Il Comitato valdostano Fci premia i suoi atleti a Châtillon

Andrà in scena, giovedì 24 ottobre, nella sala conferenza della Cva spa di Châtillon, la Festa del ciclismo valdostano, serata organizzata dal Comitato della Federazione ciclistica Italiana che premia tutti i suoi tesserati, dai Giovanissimi ai componenti delle Rappresentative regionali agli atleti che maggiormente si sono distinti a livello nazionale e internazionale.

Alla giornata di premiazioni, a Châtillon, sarà presente anche il presidente federale, Cordiano Dagnoni, oltre alle autorità politiche e sportive della Valle d’Aosta, un appuntamento che giunge al termine del quadriennio olimpico e del direttivo del Comitato Valle d’Aosta, presieduto da Francesca Pellizzer.

Prima parte della serata di festa interamente dedicata ai Giovanissimi, con la premiazione del Grand Prix 2024, che ha visto centocinquanta ‘biker in erba’ - in rappresentanza di dieci sodalizi - disputare almeno cinque delle nove prove del circuito; a seguire i protagonisti delle gare nazionali – i trofei kinder e coni – e i migliori classificati della ‘Skill’. Poi, spazio agli atleti che hanno indossato – MountainBike, Strada e Pista – la maglia rossonera delle Rappresentative regionali; i premi speciali, i riconoscimenti a medagliati delle categorie amatoriali, i giudici di gara, per il gran finale, come consueto affidato agli atleti di maggior rilievo, che hanno dato lustro alla Valle d’Aosta nelle gare nazionali e internazionali.

Ciclocross

Raduno della nazionale di Ciclocross, dal 17 al 19 ottobre, a Jesolo (Venezia), Otto gli atleti convocati dal commissario tecnico Daniele Pontoni e, tra questi, Elisa Giangrasso (Salus Guerciotti Cx) e Mattia Agostinacchio (Fas Airpost Services Guerciotti).