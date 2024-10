Atletica valdostana: bilancio della settimana appena trascorsa

Campionato regionale ragazzi - Donnas

Sabato 12 ottobre sul campo Crestella di Donnas sono stati conferiti i titoli regionali per la categoria ragazzi e ragazze durante il Campionato regionale ragazzi/e. Durante il campionato si sono tenute anche gare di contorno per gli esordienti.

Il titolo dei 60 m ragazzi è di Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) in 8"70, 2o Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) in 8"74 e 3o Matteo Debernardi (2012, Atl. Cogne Aosta) in 9"30. Al femminile vince Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Calvesi) in 8"68, 2a per solo un centesimo si classifica Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) in 8"69. A completare il podio è Greta Giachino (2011, Atl. Saint-Cristophe) in 9"11.

Sui 60Hs il titolo maschile va a Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas) in 10"83, 2o posto per Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) e bronzo per Emanuele Luboz (2012, Atl. Sandro Calvesi). Eleonora Dellio in 10"20 vince il titolo dei 60Hs ragazze, 2o posto per Anna Albiero (2011, Atl. Sandro Calvesi) in 11"39 e 3a Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) in 11"42.

Sui 1000 m è Alessandro Chouquer (2011, Atl. Monterosa Fogu Arnad) a vincere il titolo regionale con il tempo di 3’20"44, 2o posto per Giorgio Debernardi (2011, Atl. Cogne Aosta) in 3’24"62 e ad occupare il gradino più basso del podio è Alessandro Bois (2011, Atl. Cogne Aosta) in 3’29"85. Tra le ragazze è Merilin Mortara (2011, Atl. Sandro Calvesi) a spuntarla con il tempo di 3’35"10. Argento per Gaia Pieiller (2012, Atl. Saint-Cristophe) in 3’48"68 e bronzo per Clarissa Raso (2012, Atl. Saint-Cristophe) in 3’57"06.

Il titolo ragazzi per i 2000m marcia se lo aggiudica Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) in 10’04"17. Al femminile è Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) con il tempo di 12’35"24, 2a posizione per Alaa Koussaimi (2011, Atl. Cogne Aosta) in 14’38"94.

Nella gara di salto in alto maschile è Andrea Fiocchini a vincere con 1,46 m, 2o posto per Filippo Sapia (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 1,34 m e bronzo per Emanuele Loboz (2012, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 1,31 m. Vittoria al femminile per Mya Canalini con la misura di 1,40 m. Al 2o posto si classifica Marta Giovanzana (2011, APD Pont-Saint-Martin) saltando 1,25 m.

Per 2 cm è Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) a vincere titolo del salto in lungo con la misura di 4,53 m, 2o Giorgio Debernardi con 4,51 m e 3o Lorenzo Vairos (2011, APD Pont- Saint-Martin) con la misura di 4,22 m. Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) si porta a casa l’oro al femminile con la misura di 3,78 m, 2o gradino del podio per Ludovica Ferrari (2011, APD Pont-Saint-Martin) con 3,81 m e 3o posto per Merilin Mortare con 3,72 m. Al maschile è Assane Andrea Seck (2011, Atl. Sandro Calvesi) a gettare più lontano il peso da 2kg con la misura di 13,05 m, 2o Alessandro Bois (2011, Atl. Cogne Aosta) con 9,31 m e 3o Mathias Angster (2012, Atl. Pont Donnas) con di 8,23 m. Nel getto del peso (2kg) femminile il titolo va a Martina Sapia (2012, Atl. Saint-Cristophe) che lancia a 8,54 m, 2a Marta Giovanzana con 8,10 m e sull’ultimo gradino del podio si posiziona Viola Jacquin (2012, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 7,64 m.

Il titolo di campione del lancio del vortex va Davide Maurice Cretaz (2011, Atl. Pont Donnas) che ha lanciato a 38,08 m, argento per Filippo Sapia con la misura di 37,95 m e 3o Alexis Chapellu con la misura di 36,54 m. Tra le ragazze la spunta Greta Giachino (2011, Atl. Saint-Cristophe) che lancia l’attrezzo a 33,50 m, 2a Michelle Pitet (2012, Atl. Pont Donnas) con la misura di 32,51 m e 3a Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) con 26,80 m.

Per quanto riguarda le gare degli esordienti sui 50 m maschili, categoria E5-8 anni, la vittoria è di Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) con 8"24, 2a Emilie Fontan Tessaur (2016,

Atl. Pont Donnas) con 8"40 e 3a Margot Hardy (2016, Atl. Pont Donnas) con 9"47. Al maschile è Matteo Grivel (2015, Atl. Saint-Cristophe) a vincere con il tempo di 8"79, 2o Filippo Orlandi (2017, Atl. Sandro Calvesi) in 8"95 e 3o Noah Mongiovetto (2016, Atl. Sandro Calvesi) in 8"99. Per la categoria E10 sulla stessa distanza al femminile vince Giorgia Cuaz (2013, Atl. Cogne Aosta) in 8"05, 2a Rhianna Testolin (2014, Atl. Cogne Aosta) in 8"11 e 3a in 8"17 Martina Cognedo (2013, Atl. Cogne Aosta). Al maschile E10 l’oro è di Thibaud Mosso (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 8’31, argento per Manuel Atzei (2014, Atl. Pont Donnas) in 8"42 e 3o Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 8"46.

Sui 200 m E10 al maschile è Davide Ventrice a vincere con il tempo di 32"49, 2o Paolo Bosonin

(2013, Atl. Pont Donnas) in 33"18 e 3o Thibaud Mosso in 33"41. Per la stessa categoria, ma al femminile il 1o posto lo conquista Giorgia Cuaz in 31"59, 2a Elsa Van Houten (2013, Atl. Pont Donnas) in 32"40 e 3a Martina Cognedo (2013, Atl. Cogne Aosta) in 32"57. Tra gli esordienti E5-8 la spunta al femminile Emilie Fontan Tessaur in 32"60, seguita da Alice Jacquemin in 32"66 e da Margot Domatti (2015, Atl. Sandro Calvesi) in 38"15. Per la categoria maschile è Matteo Grivel a vincere in 34"56, 2o Filippo Orlandi in 35"87 e 3o Noah Mongiovetto in 36"32.

6 Grosjean Wine Trail - Quart

Sabato 13 ottobre sono stati assegnati i titoli regionali di individuali di trail durante il la 6a edizione del Grosjean Wine Trail, prova unica di campionato. Le categorie premiate e a cui è stato conferito il titolo per il campionato regionale sono state Juniores, Promesse/Senior, Master (A, B, C, D).

Il titolo regionale asyuto va ad Alex Dejanaz (1984, ASD Montagnesprit) che vince in 1h10’17". 2o dei valdostani è Michele Bugni (1992, ASD Inrun) in 1h17’46" e 3o Matteo Marchiando (1994, Montagnesprit) in 1h18’33". La gara è stata vinta da Iacopo Brasi (1994, La Recastello Radici Group) in 1h08’07". Il titolo regionale assoluto femminile va a Christine Vicquery (1986, ASD Inrun) in 1h30’14" prima anche nella classifica generale, 2a Giorgia Ganis (1987, ASD Inrun) in 1h35’15" e bronzo per Marcella Pont (1985, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h38’34".

Il titolo degli juniores maschili conquista Etienne Verraz (2006, APD Pont-Saint-Martin) con il tempo di 1h19’20, 2o Mathieu Cretier (2006, APD Pont-Saint-Martin) in 1h20’40".

Alex Dejanaz vince anche il titolo Master A, 2o Matteo Scieghi (1983, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h21"19 e 3o Enea Amato (1987, ASD Inrun) in 1h24’25". Christine Vicquery si porta al casa anche il titolo Master A, 2a Giorgia Ganis e 3a Marcella Pont.

Il titolo regionale dei Master B se lo aggiudica Fabrizio Cuaz (1975, Atl. Sandro Calvesi) in 1h18’36", 2o Riccardo Artosi (1975, ASD Inrun) in 1h32’58’ e 3o Michele Maria Herin (1974, ASD Inrun) in 1h34’03". Carmela Vergura (1963, Atl. Sandro Calvesi) vince il titolo in 1h43’13", 2a Cristina Clusaz (1968, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h47’59", 3a Giuseppina Marconato (1969, ASD Inrun) in 1h49’00".

Tra i master C è Mauro Vierin (1969, Polisportiva Sant’Orso Aosta) a vincere in 1h25’31", 2o Massimo Henry (1963, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h33’31" e 3o Corrado Mosconi (1968, ASD Inrun) in 1h41’58".

Tra i master D il titolo va a Maurizio Luboz (1957, APD Pont-Saint-Martin) in 1h42’12", 2o Alberto Sitzia (1959, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h51"55 e 3o Gerolamo Tortone (1953, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 2h09’04".

Campionato Italiano di chilometro verticale - Chiavenna

Henri Aymonod (1996, U.S. Malonno) 2o a Chiavenna questo Sabato nel Campionato Italiano di chilometro verticale che conclude in 31’15" a soli 7" dal primo Andrea Elia (1994, La Recastello Ra- dici Group), 3o Patrick Kipngeno (1993, Run2gether on trail). In campo anche Andrea Dellavalle (1996, Atl. Sandro Calvesi) 32o in 35’49", Fabrizio Blanc (1987, APD Pont-Saint-Martin) 54o in 38’46", Yannik Verraz (2001, APD Pont-Saint-Martin) 55o in 38’48", Joseph Philippot (2003, APD Pont-Saint-Martin) 60o in 39’57", Silvio Balzaretti (1973, Atl. Monterosa Fogu Arand) 66o in 40’40", Alfonso Bracco (1978, APD Pont-Saint-Martin) 73o in 42’05", Samuele Zoppo (1999, APD Pont-Saint-Martin) 80o in 42’51", Francesco Mura (1980, APD Pont-Saint-Martin) 126o in 49’02, Dario Perono Garoffo (1985, APD Pont-Saint-Martin) 142o in 50’48" e Stefano Rapelli (1963, Atl. Monterosa Fogu Arand) 157o in 53’37". Al femminile 18a Luisa Rocchia (1984, APD Pont-Saint-Martin) in 43’25", 52a Sabrina Venanzio (1973, Atl. Monterosa Fogu Arand) in 53’17" e Cinzia Romano (1968, Atl. Monterosa Fogu Arnad) 61a in 58’35".

Ultra Trail Lago d’Orta - campionato italiano assoluti e master di trail lungo

Sabato 12 e Domenica 13 si è svolto il campionato italiano assoluti e master di trail lungo nel panorama del Lago d’Orta. Diversi i valdostani a prendervici parte con anche ottimi piazzamenti.

Federica Barailler (1987, APD Pont-Saint-Martin) nella prova di 12km (360 d+) si prende la me- daglia d’argento tra le femmine con il tempo di 58’12".

Nella 34Km (2000 d+) 4o posto per Jacopo Gregori (2004, Monterosa Fogu Arand) in 3h08’47", 8o Marco Cavigioli (1972, Atl. Sandro Calvesi) in 3h17’17", 21o Claudio Gosetti (1959, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 5h58’41". Tra le femmine 52a Aura Bellomo (2006, Atl. Sandro Calvesi) in 6h42’22".

Nella 21Km (980 d+) Matteo Battù (1993, Atl. Monterosa Fogu Arnad) si classifica 49o in 2h13’02", Matteo Maschiello (1990, Monterosa Fogu Arnad) 110o in 2h27’02". Tra le donne 58a Ilaria Martinet (1985, APD Pont-Saint-Martin) in 2h56’29".

Nella 55Km (2800 d+) 64a posizione per Ezio Leonino (1961, APD Pont-Saint-Martin) in 8h00’36", 127o Fabrizio Quey (1970, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 3h31’50" e 56o Sergio Minaggio (1965, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 7h53’26".

Una corsa da re - Venaria Reale

Nella mattina di domenica 13 ottobre nel contesto del giardino della reggia di Venaria Reale e del parco della Mandria si è tenuta la manifestazione "Una corsa da Re" che prevedeva gare di 10km, 21km, 30km.

Nella 10km femminile vittoria per Hélène Bringhen (1999, Alt. Sandro Calvesi) con il tempo di 40’08" alla sua prima 10km. Prima prova anche per Veronica Pirana (1996, Atl. Sandro Calvesi) che conclude in 10a con il tempo di 43’45", 192a Ornella Ventrice (1967, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h11’24". Al maschile Niccolo’ Beneforti (2011, Atl. Sandro Calvesi) si classifica 6o in

36’08", Edoardo Russo (1999, Atl. Sandro Calvesi) 87o in 44’01", Lorenzo Valenti (1996, Poli- sportiva Sant’Orso Aosta) 131o in 46’33" e 142o Moreno Giuseppe Ventrice (1964, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 47’18".

Nella 30km vittoria per Niccolò Biazzetti (2001, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h49’29". Ales- sandro Benati (1980, Atl. Cogne Aosta) 15o in 1h58’55", Andrea De Biasio (1981, Atl. Mon- terosa Fogu Arnad) 29o in 2h04’33". Al femminile ottima 5a posizione per Elena Cristina Masili (1989, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 2h14’56" davanti a Elisa Vitton Mea (1978, Atl. Cogne Aosta) 6a in 2h18’28", 22a Alessandra Joly (!973, I Grifoni) in 2h31’21".

Nella 21km 62a posizione per Matteo Zuncheddu (1990, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h31’35". Nella gara femminile 16a Alessandra Vayr Piova (1976, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h40’21", 29a Roberta Gasparini (1968, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h44’38".

29o Incontro dell’Amicizia - Ovada

Sabato 12 ottobre sulla pista di Ovada è andato in scena il meeting 29o Incontro dell’Amicizia. Diversi i valdostani in gara.

Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) è 2a sia sui 100Hs H76 con il tempo di 18"35 sia nel salto in alto con la misura di 1,49m . Filippo Lingeri 3o nel lancio del giavellotto con la misura di 29,65 m. Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) si è classificato 4o sui 300m con il tempo di 38"06. Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) corre al personale sui 1000 m in 2’55"08 e si prende la 7a posizione. Sui 150m Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) è 11o sui 150 m con il record personale di 17"59.