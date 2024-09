Ciclismo: Gaia Tormena vince la tappa di Continental Series a Girona

Dopo il miglior crono in qualifica, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) si è ‘accontentata’ del secondo posto in semifinale, alle spalle della spagnola Marta Cano Espinosa. Tutt’altra storia in finale, con Gaia Tormena che precede proprio la Cano Espinosa e la coppia olandese formata da Annemoon Van Dienst e Didi de Vries.

Il giorno precedente, sempre a Girona, Gaia Tormena aveva chiuso al quarto posto la gara Xcc – Short track.

MountainBike

Edizione numero 25 de La Prevostura, la GRanFondo di MountainBike di 48 km con 1450 metri di dislivello, disputata oggi a Lessona (Biella). La vittoria è andata a Simone Avondetto (Wilier Vittoria; 1h 56’03) che ha preceduto Stefano Goria (MenteCorpo; 1h 58’27”) e Nicola Taffarel (Metallurgica Veneta; 1h 58’33”). Un ottimo 9° posto, 4° Under 23, per Stefano Gerbaz (Silmax; 2h 02’04); 16° Alessandro Saravalle (Silmax; 2h 03’44”; 8° Elite); 20° Giuseppe Lamastra (Silmax; 2h 05’24”; 11° Elite); 41° Thierry Philippot (Gs Lupi; 2h 14’02”; 13° Junior); 78°, 5° Open Femminile, Giulia Challancin (Bcl Factory; 2h 36’34”).