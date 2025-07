“Driving For Victory”: successi al Castiglione e a Montecatini

“Driving For Victory”, il progetto realizzato da Corrado Perino, (istruttore di guida rally Aci Sport 3^ livello e direttore del Centro Tecnico Federale Aci del Piemonte) con l’obiettivo di formare giovani e nuovi talenti che possano gareggiare nelle gare internazionali facendo prima esperienza nelle gare minori, si sta dimostrando un progetto in assoluta crescita e a dimostrarlo sono i risultati ottenuti dai suoi ragazzi al via del Rally di Castiglione e di Montecatini.

Ma partiamo dal Rally piemontese, il terzo dei sette appuntamenti del calendario della Coppa Rally di Zona 1, che visto la partenza di 95 equipaggi che si sono sfidati sulle strade della Collina tra le province di Torino e di Asti. Tra i piloti della scuola capitanata da Perino son ben due i concorrenti che hanno centrato la vittoria di classe: si tratta di Fabrizio “CAVE” e Fabio Treccani, come sempre a bordo della Peugeot 106 preparata dalla Vmat Racing, che hanno conquistato la classe A6 chiudendo 25esimi nella classifica assoluta e del fornese Gabriele Priante, navigato dal savonese Mattia Pastorino, a bordo della Renault Clio di ScaccoMatto che conquistano la Rally5 e la 27esima piazza nell’assoluta.

“La gara è andata bene fino alla prova di Sciolze, poi per un piccolo inconveniente che poteva risolversi in breve tempo, abbiamo perso oltre un minuto nella classifica perdendo la 17esima posizione finale. Nonostante quello abbiamo comunque vinto la classe e portato a casa un altro tassellino in vista della finale della Coppa Italia” ha commentato il pilota di Ceresole d’Alba.

Nella foto Fabrizio Cave e Fabio Treccani (ph. Rolling Fast)

“Il Rally di Castiglione è sempre molto bello, prove speciali che variano dalla più veloce alla più tecnica. Abbiamo provato fin da subito a gestire il grande caldo che faceva faticare sia noi che le gomme. I primi 2 giri di prove sono andati molto bene, sul terzo invece abbiamo faticato un po’ di più a causa di una foratura…ma fa parte del gioco. Questa vittoria va interamente dedicata a Massimo Ponzetti che sicuramente avrebbe festeggiato con noi!” ha dichiarato Priante, mentre Pastorino ha aggiunto: “Gara in cui, nonostante sia stata mantenuta la prima posizione di classe per tutta la gara, si è cercato il feeling con vettura, gomme ed il ritmo serrato tra i primi 4 concorrenti separati tra loro da pochi secondi. Una foratura ad un kilometro al termine della ps8 non ci ha fatto perdere circa 9" rimanendo sempre primi. Concluso il rally 1° di classe Rally5 e 2° di gruppo RC5N, bilancio positivo e soddisfacente”.

Nella foto Gabriele Priante e Mattia Pastorino (ph. Rolling Fast)

Al Castiglione ritorno sul sedile destro anche per l’esperto navigatore della “Driving For Victory” Daniele Savant Alena che ha accompagnato alle note Luca Insalata. Il binomio, a bordo della Renault Clio preparata dalla Gliese Engeneering, ha conquistato la 37esima posizione nella classica assoluta e la quinta di classe.

“Gara molto impegnativa per il gran caldo conclusa al quinto posto di classe rally5 su dodici partenti. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo sempre abbassato i tempi ogni prova, migliorando la conoscenza con la macchina, provata per la prima volta allo shakedown e anche dell'equipaggio alla prima gara insieme” ha commentato Savant.

Nella foto Luca Insalata e Daniele Savant Aleina

Ritorno alla guida, invece, per Massimo Novero accompagnato sul sedile destro da Alice Chioso a bordo della Peugeot 106 per i colori della ScaccoMatto Racing che hanno chiuso in 67esima posizione assoluta.

“E’ stata una gara molto calda e dura per il caldo, ma la cosa positiva è che ci sono stati piccoli miglioramenti alla guida grazie agli ottimi suggerimenti di Corrado, che molto spesso stento a mettere in pratica. Pian piano sto cercando di migliorare la frenata e sono abbastanza soddisfatto della prestazione anche se c’è ancora tanto da fare, gara dopo gara. Ma l’importante è divertirsi e migliorarsi sempre in positivo. Ringrazio quindi Perino e la mia naviga che mi supportano sempre”.

Nella foto Massimo Novero ed Alice Chioso

Prima volta nella classe R5/Rally 2 per il navigatore valdostano Hervé Navillod che, sul sedile destro della Skoda Fabia Evo di Balbosca condotta dal torinese Bruno Godino, si aggiudicano una splendida sesta posizione assoluta.

“La mia prima volta sulla Skoda è stata davvero divertente anche se non facile. Ci siamo trovati subito con un ritmo buono, anche se con un piccolo problema sul primo giro di shakedown, prontamente risolti dai meccanici di Balbosca. Abbiamo anche risolto, grazie sempre ai meccanici in assistenza, alcuni problemi di assetto e da lì c’è stata una proiezione di gara davvero buona che ci ha portato sino alla sesta posizione” ha commentato il navigatore valdostano.

Nella foto Bruno Godino ed Hervé Navillod

“In una giornata così triste per la perdita del nostro caro Gil Calleri, che ricorderemo sempre con tanto affetto e non smetteremo mai di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il nostro sport, non posso che dire di essere orgoglioso di tutti i nostri ragazzi: Cave si dimostra una certezza, Priante ha conquistato la prima vittoria di classe e ha dimostrato di riuscire a tenere sempre alta l’attenzione in tutte le prove facendo segnare davvero dei tempi super, Massimo ha portato a termine una gara difficile, soprattutto per il caldo dimostrando di aver fatto grandi passi avanti. I navigatori della Driving sono ormai delle certezze assolute: Daniele ed Hervé hanno dimostrato ancora una volta di saper essere il punto d’appoggio dei propri piloti grazie alla loro professionalità. Non posso che essere soddisfatto e contento per la crescita di questa scuola e di questo progetto in cui credo fermamente” ha concluso Perino.