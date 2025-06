Kristian Blanc sul podio del Gp Citta di Morbegno (SO)

Autoritaria prestazione, ieri, di Kristian Blanc nel 3 Gran Premio Citta di Morbegno (Sondrio), valida quale Campionato provinciale Juniores su Strada della cittadina valtellinese.

Corsa movimentata sin dalle prime batture e ritmo decisamente alto; ai meno cinquanta dallo striscione d’arrivo è partita una fuga di poco meno una ventina di corridori e, tra questi, la coppia della Ciclistica Trevigliese, Kristian Blanc e Matteo Baldini, fuggitivi che accumulano due minuti di vantaggio. Gruppo di testa che si dimezza al termine della salita del Gran Premio della Montagna, quando mancano quindici chilometri al traguardo, plotoncino di dieci unità che si contende la vittoria allo sprint. Con un lieve margine, due secondo, a spuntarla è Jordan Vignati (Fagnano Nuova), in 2h 45’57” per coprire i 111 km del percorso, alla media di 40,133 km/h, che precede un ottimo Kristian Blanc e, terzo, Filippo Colella (Energy Team), con il compagno di sodalizio Baldini che conclude in sesta posizione.



Downhill



Downhill riservato alle categorie giovanili, ieri, a Lenzerheide (Svizzera), dove si registrano le buone prestazioni dei fratelli Gemme, Camilla e Gregorio, entrambi del Black Arrows.



Negli 11/12 anni, piazza d’onore di Camilla Gemme (4’25”) nella gara vinta dalla svizzera Jael Meister (4’19”) e, terza, la connazionale Chayenne Equilino. Nei 9/10 anni – categoria ‘affollata’, con oltre quaranta concorrenti, s’impone l’elvetico Emilie Rosen (4’03”); in 25° posizione Gregorio Gemme (4’40”).