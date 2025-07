Enduro e Downhill World Cup: La Thuile Valle d’Aosta si prepara ad accogliere atleti e spettatori dal 3 al 6 luglio

Manca ormai pochissimo all’arrivo a La Thuile della WHOOP UCI Mountain Bike World Series, l’unico appuntamento italiano con formula doppia Enduro–Downhill, in programma dal 3 al 6 luglio 2025.

In paese fervono i preparativi per ospitare le gare e accogliere i numerosi spettatori e appassionati attesi per l’occasione.

L’evento è organizzato da Warner Bros. Discovery e per il Comitato Locale da Reveal La Thuile SCRL e dell’ASD Mountain Bike Cycling Club La Thuile, in collaborazione con Funivie Piccolo San Bernardo con il prezioso sostegno di la Regione Autonoma Valle d’Aosta e del il Comune di La Thuile.

Saranno quattro giorni di sport e spettacolo sui tracciati alpini del comprensorio, tra boschi, creste e discese mozzafiato. L’area tribuna e prato sarà il cuore pulsante della zona arrivo, dove si potrà assistere da vicino sia alle finali downhill che all’ultima prova speciale enduro in notturna. Per raggiungere i punti più spettacolari lungo i tracciati, saranno attivi gli impianti Bosco Express e Chalet Express, aperti anche al pubblico.

Per gestire al meglio l’afflusso, la viabilità in paese e lungo la strada del Piccolo San Bernardo, il Colle San Carlo e la salita da Morgex sarà regolamentata. Il Comune di La Thuile sta predisponendo ulteriori aree parcheggio sia in paese che nelle frazioni limitrofe. Si invita il pubblico a condividere i mezzi e organizzarsi per tempo, per ridurre traffico e impatto ambientale. L’evento coinvolgerà numerose aree tra centro paese, piazzale funivie, tracciati nei boschi e zone in quota.

Per orientarsi al meglio, saranno a disposizione una mappa evento e una guida spettatori, con tutte le informazioni utili per vivere al massimo questa straordinaria esperienza.

Inoltre, sabato 5 luglio, al termine delle qualifiche Downhill, è previsto un momento speciale per tutti i fan: presso il punto informazioni in piazzetta funivie si terrà una signing session con Loris Vergier, atleta della Coppa del Mondo e ambassador di La Thuile Bike World, e Federica Brignone, campionessa di sci alpino e grande appassionata di mountain bike.

Un’occasione unica per incontrare due icone dello sport.

Programma di gara – cosa succede ogni giorno

Giovedì 3 luglio

09:00–13:30 → Track walk e ricognizione a piedi del tracciato di downhill da parte di tutti gli atleti.

14:00–16:00 → Shakedown Enduro: sessione di preparazione per testare bici e feeling prima della gara.

? Nota: giornata perfetta per vedere gli atleti da vicino nei paddock e sui sentieri durante le ispezioni a piedi.

Venerdì 4 luglio

08:30–16:30 → Prove libere Downhill (training in gruppi e sessioni cronometrate)

11:00–13:00 → Prove libere Enduro

? Nota: giornata ideale per chi vuole salire in quota con gli impianti e assistere agli allenamenti dei top rider, con passaggi visibili su tutto il tracciato DH.

Sabato 5 luglio

11:00–13:00 → Gara UCI Enduro World Cup

13:00–17:00 → Qualifiche Downhill (Uomini e Donne, Elite e Junior)

20:30–22:30 → Prova speciale Enduro in notturna The NightFall, sponsorizzata da CVA la società valdostana leader nel mercato delle energie rinnovabili, con arrivo nello stadio finale.

A seguire → Premiazione UCI Enduro World Cup

? Nota: giornata clou dell’evento. Da non perdere la speciale in notturna, unica al mondo, visibile da tribune e prato.

Domenica 6 luglio

11:30–14:00 → Finali Downhill – UCI DH World Cup

A seguire → Premiazioni UCI DH World Cup e festa in piazza con Dj Set La Pecora Nera

? Nota: giornata decisiva e spettacolare, con passaggi ad alta velocità nello stadio d’arrivo e festa finale aperta al pubblico.

Team, paddock e area expo: il cuore pulsante della World Cup a La Thuile

Nel Team paddock di La Thuile il pubblico potrà vivere da vicino l’atmosfera delle grandi competizioni internazionali, con l’accesso gratuito alle aree tecniche e all’expo village, nel piazzale funivie.

Saranno presenti tutti i top team UCI della stagione 2025, tra cui: Santa Cruz Syndicate, Trek Factory Racing DH, Specialized Gravity, Canyon CLLCTV, Commencal/Muc-Off, Pivot Factory Racing, Scott DH Factory, Yeti/Fox, Mondraker, Giant, Cube, Norco, Continental Atherton, e molti altri.

Oltre alle squadre, l’area espositiva e di assistenza tecnica ospiterà alcuni dei marchi più iconici del settore, partner globali della WHOOP UCI Mountain Bike World Series:

Shimano, Michelin, RockShox, Mavic, Commencal, Vittoria.

Un’occasione unica per curiosare tra i grandi truck officina, vedere da vicino bici, attrezzature e meccanici all’opera, e respirare l’atmosfera di una vera tappa di Coppa del Mondo.

Un evento sostenibile: sport, territorio e rispetto dell’ambiente

La WHOOP UCI Mountain Bike World Series di La Thuile non è solo spettacolo e competizione. L’edizione 2025 rafforza l’impegno per un evento sempre più sostenibile e attento all’ambiente, grazie alla collaborazione con partner tecnici, aziende e associazioni che promuovono valori condivisi di responsabilità ambientale, innovazione e sensibilizzazione del pubblico.

Tra le iniziative attive durante i quattro giorni dell’evento:

Isola fotovoltaica a cura di AGN ENERGIA

All’interno del villaggio sportivo, nei pressi dei paddock team, sarà attiva dal 3 al 6 luglio un’isola fotovoltaica da 3 kW con accumulo da 5 kWh, realizzata da AGN ENERGIA.

L’impianto fornirà energia a parte degli stand presenti nel villaggio, dimostrando l’efficacia di soluzioni sostenibili anche in contesti temporanei e ad alta affluenza. Nell’arco dei sei giorni di attività, inclusa l’installazione e lo smontaggio (dal 2 al 7 luglio), l’impianto sarà in grado di fornire fino a 170 kWh di energia, una quantità che, per dare un’idea concreta, potrebbe ricaricare fino a 300 biciclette elettriche.

AGN ENERGIA crede fortemente nel valore delle partnership con il mondo dello sport, che promuove principi fondamentali come la sostenibilità, l’inclusione, il benessere e la valorizzazione del territorio.

Da oltre 65 anni offre soluzioni energetiche su misura a famiglie, imprese e comunità, con un forte legame con il territorio e un impegno concreto verso la transizione energetica.

Iniziative come questa dimostrano come sia possibile offrire un contributo reale e immediato, integrandosi con semplicità in contesti dinamici e partecipando attivamente alla riuscita degli eventi.

ESObox Bike – Riciclo gomme con esosport

Dal 3 al 6 luglio sarà attivo all’interno dell’area evento un punto di raccolta ESObox per copertoni e camere d’aria esauste. L’iniziativa, promossa da esosport, torna sul campo degli eventi sportivi per promuovere la corretta gestione dei rifiuti legati alla bici e incentivare buone pratiche tra atleti, meccanici e pubblico.

Un gesto semplice ma concreto per rendere il mondo delle due ruote sempre più circolare.

Trash Free Trails – Puliamo insieme i sentieri

Durante il weekend, AON Racing e l’organizzazione no profit Trash Free Trails daranno vita a un’iniziativa aperta a tutti per mantenere puliti i sentieri e l’area evento.

Presso lo stand di Trash Free Trails sarà possibile ritirare sacchetti e pinze per partecipare al trail clean collettivo. In palio premi per chi consegnerà i rifiuti più curiosi o ingombranti!

Un modo per coinvolgere direttamente il pubblico e lasciare una traccia positiva nei luoghi che ci ospitano.

Eventi collaterali, gusto e festa per appassionati e famiglie

Per tutto il weekend della Coppa del Mondo di Mountain Bike a La Thuile il villaggio evento e le aree circostanti si animeranno con iniziative per il pubblico di ogni età.

Nel villaggio centrale verrà allestita una grande area food & beverage, con la partecipazione del Birrificio Leoni e altre proposte locali, per accompagnare le giornate di gara con gusto e convivialità.

Lungo il tracciato downhill saranno attivi anche due punti ristoro strategici, ideali per chi vuole seguire l’azione da bordo pista senza rinunciare a una pausa rigenerante.

Altri locali e baite della località offriranno accoglienza e ristoro in punti chiave per vivere l’atmosfera della Coppa del Mondo anche fuori dall’area gara.

Sabato 5 luglio spazio anche ai più piccoli, con un evento promozionale dedicato ai bambini: un dual slalom di abilità con ostacoli naturali e artificiali, aperto ai nati dal 2013 al 2018. Ritrovo ore 9:30 alla partenza della seggiovia Bosco Express. Al termine, pranzo condiviso e possibilità di assistere dal vivo alle gare dei professionisti.

Il gran finale è previsto per domenica 6 luglio, a partire dalle 16:30, con un grande DJ set e after party nel parcheggio funivie, animato da La Pecora Nera: un momento di festa aperto a tutti per chiudere in bellezza un weekend ad alta intensità sportiva e umana.