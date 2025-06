Il mare per tutti, davvero: alla Marina di Loano la bellezza di “Freedom to Swim” (Foto e Video)

È stata una giornata speciale. Intensa, arricchente, capace di toccarci nel profondo. Nella splendida cornice della Marina di Loano si è svolto “Freedom to Swim”, un evento dedicato al mare, all’inclusione e al diritto – sacrosanto – di muoversi liberamente, per tutti.

Organizzata da More News, il nostro gruppo editoriale, per celebrare il ventesimo anniversario di Savonanews, con la preziosa collaborazione del Doria Nuoto Loano, di Marina di Loano e il patrocinio del Comune di Loano e della Regione Liguria, la giornata ha avuto come protagonisti persone che, da oggi in poi, ci piace chiamare amici. Amici con disabilità visive che hanno potuto nuotare, o anche solo entrare in acqua e godersi il mare, in un ambiente accogliente, sicuro e senza barriere.

Grazie al supporto degli atleti e degli istruttori formati dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni partecipante è stato affiancato in acqua da una guida, secondo un metodo già sperimentato nel paratriathlon: guida e atleta nuotano fianco a fianco mantenendo un leggero contatto, fondamentale per garantire orientamento, sicurezza e – soprattutto – condivisione. Non ha fatto mancare la propria presenza all'evento nemmeno Matteo Aicardi, il campione tovese di pallanuoto, ora dirigente del Doria Nuoto Loano.

A rendere ancora più viva e indimenticabile l’esperienza, la presenza del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio con il loro moto d’acqua: una presenza rassicurante e discreta, ma anche entusiasmante, visto che i partecipanti hanno potuto vivere l’ebrezza di un giro in mare, accompagnati e protetti.

non voleva essere soltanto un evento sportivo. E infatti non lo è stato. È stato un momento per– fisiche e culturali – e per ribadire, con forza, che ogni persona ha il diritto di vivere il mare con pienezza, libertà e dignità.

Un grazie sentito va a chi ha reso possibile un’organizzazione impeccabile: Doria Nuoto Loano e Marina di Loano. A chi è venuto a trovarci: il sindaco di Loano Luca Lettieri, la consigliera regionale Sara Foscolo, il Tenente di Vascello Alessandro Venuto, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga.

Ma, soprattutto, grazie a chi ha scelto di partecipare. Dai loro sorrisi, dalle loro parole, ripartiamo con ancora più voglia di raccontare, di esserci, di scrivere insieme – accanto alle notizie – nuove, bellissime pagine di Savonanews. Con il cuore. E con il sorriso.