Union fa la forza: River Plaine e Saint-Pierre insieme per il calcio femminile valdostano

In un tempo in cui il calcio si misura spesso in rivalità e confini stretti, la Valle d’Aosta risponde con una visione coraggiosa: unire le forze, spegnere i campanili e far crescere, insieme, un’autentica “cattedrale” dedicata al calcio femminile. È questo il messaggio forte e chiaro lanciato dalla collaborazione tra ASD River Plaine Evançon e US Saint-Pierre ADS, che annunciano la nascita del progetto River-Plaine Women.

Un progetto che, più che una semplice sinergia sportiva, è una dichiarazione d’intenti per tutto il movimento calcistico valdostano: puntare in alto, investire nelle ragazze, dare spazio e struttura a un settore che ha fame di crescita e visibilità.

La nuova prima squadra, sotto il nome River-Plaine Women, disputerà il campionato regionale di calcio a 11, con Quart come campo di casa. Il settore giovanile e il calcio a 5 femminile resteranno invece a Saint-Pierre, guidati da Eric Filippone, per assicurare continuità, qualità e radicamento territoriale.

Un’unione simbolica e concreta che affonda le sue radici nella storia: da un lato il River, erede anche dell’USD Quart e del Fenusma, dall’altro il Saint-Pierre, protagonista lo scorso anno di una straordinaria stagione Under 19, culminata con la partecipazione alle finali scudetto nazionali.

«Siamo veramente felici di questa opportunità – dichiara Fabio Cerise, presidente del River Plaine Evançon – che permetterà alle giovani promesse del calcio femminile valdostano di trovare in zona uno sbocco calcistico di livello.»

Un entusiasmo condiviso dal presidente del Saint-Pierre, Marco Tomassi, che guarda già agli obiettivi futuri: «Dopo l’eccellente campionato dell’anno scorso, grazie anche al sodalizio con il River Plaine Evançon quest’anno le nostre ambizioni saranno ancora più elevate».

Prossimo step, gli open day per le bambine e ragazze dai 6 ai 17 anni, che potranno scendere in campo a Quart per provare, divertirsi e magari intraprendere un percorso sportivo di lungo respiro. Il messaggio è chiaro: qui si cresce insieme, con serietà, passione e una visione moderna dello sport.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel fermento nazionale che sta vivendo il calcio femminile, ma con un’identità tutta valdostana: costruire valore attraverso la collaborazione, creare continuità tra scuola calcio e prima squadra, dare risposte concrete a chi sogna un futuro con le scarpette ai piedi.

E chiude con parole di peso Simone Esposito, Direttore generale US Saint-Pierre ADS:

«In un mondo dove troppo spesso vince l’individualismo, abbiamo scelto di credere nel progetto collettivo. L’Union fa la forza: solo così possiamo costruire una vera casa per il calcio femminile in Valle d’Aosta.»