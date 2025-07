Torgnon pronta per il 28° Trofeo Internazionale di Endurance “Les Grandes Montagnes”

Il Trofeo Endurance “Les Grandes Montagnes” si conferma tra le più belle gare nel panorama endurance internazionale. La 28° edizione vedrà impegnati circa 150 binomi con rappresentanze nelle gare internazionali da Kuwait, Francia, Ungheria e Italia.

L'ottima organizzazione dell’evento, la morfologia del territorio che accoglie la competizione, un tracciato unico per panorami, difficoltà e caratteristiche tecniche, sono solo alcuni degli ingredienti delle gare di endurance a Torgnon. In programma quest’anno anche le categorie Under 14 per dare la possibilità ai giovani di cimentarsi sui due tracciati di 28 e 21 km, con panorami mozzafiato e tratti che invitano a galoppate infinite nei boschi di Torgnon.



I binomi in questa 28esima edizione si confronteranno nelle impegnative CEI2* 126 km, CEN B 84 km, CEIYJ2* 126 km, CEN B/R e Under 14 da 84 km, CEI1* 105 km, CEN A e Under 14 da 42 km, CEIYJ1* 105 km e DEBUTTANTI e Under 14 da 21 km.

La Kermesse sportiva inoltre è valida come Tappa Circuito FISE - Coppa Italia Giovani Cavalli, Circuito MASAF Giovani Cavalli, Circuito Allevatoriale ANICA e tappa Campionato Regionale Valle d’Aosta e Piemonte. Come sempre grande passione, fatica, amicizia ed entusiasmo sono gli ingredienti di questo Trofeo che vede ogni anno ritrovarsi non solo atleti ma prima di tutto amici che condividono uno sport a pieno contatto con la natura.

Il percorso si svolge quasi interamente su piste di fondo, sentieri e prati, il terreno è ottimale per i cavalli, il dislivello complessivo, 400 mt, è ben ripartito sul tracciato e la quota, compresa tra i 1700 e i 2100 mt di altitudine. Il tutto dona le condizioni climatiche ideali per cavalli e cavalieri nel periodo estivo.

PROGRAMMA

Venerdì 4 luglio 2025

ore 8:00 Apertura scuderie e Segreteria

ore 12:00 Apertura Iscrizioni categorie Internazionali ore 15:00 Chiusura Iscrizioni

ore 17:00 Visite preliminari: controllo metabolico e andature ore 17:30 Operazioni di pesatura Cavalieri

ore 18:30 Briefing pre-gara

ore 19:30 Chiusura scuderizzazione e Segreteria, per arrivi oltre tale orario si prega di contattare il Comitato Organizzatore

Sabato 5 luglio 2025

ore 5:00 Apertura scuderie

ore 7:00 Partenza categoria CEI2* 126 km ore 7:15 Partenza categoria CEI2YJ* 126 km ore 7:30 Partenza categoria CEI1* 105 km ore 7:45 Partenza categoria CEIYJ1* 105 km

ore 12:00 Apertura Iscrizioni categorie NAZIONALI

ore 15:00 Visite preliminari: controllo metabolico e andature categorie NAZIONALI ore 16:00 Premiazioni

Domenica 6 luglio 2025

ore 5:00 Apertura scuderie

ore. 6:30 Visite preliminari: controllo metabolico e andature categorie NAZIONALI ore 7:00 Partenza categoria CEN B

ore 7:30 Partenza categoria CEN B/R a seguire CEN B/R Under 14 ore 8:30 Partenza categoria CEN A a seguire CEN A Under 14

ore 11:30 Partenza categoria DEBUTTANTI a seguire CEN A Under 14 ore 17:00 Premiazioni

ore 18:00 Chiusura manifestazione.

PROSSIMI EVENTI 2025 TORGNON CHEVAUX

11 – 13 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

18 – 20 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

25 – 27 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

01 – 03 agosto | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli