Trofeo UNUCI Valle d’Aosta – 1° Memorial “Michele Maurino – Gara di tiro

Il 28 giugno scorso si è tenuta ad Aosta una gara di tiro con pistola e carabina in memoria del Sottotenente dei Carabinieri Michele Maurino, scomparso da un anno e molto conosciuto nell’ambiente delle associazioni d’arma. L’iniziativa, avallata dalla figlia di Maurino, Sig.ra Annalisa, ha permesso di rammentare la figura del padre nato in Valpelline e Carabiniere per tradizioni di Famiglia (anche il padre Giacomo servì nell’Arma Benemerita); formatosi in Val Gardena, venne in seguito assegnato ad Aosta ove seguì percorsi invidiabili, diventando rocciatore esperto e Soccorritore Alpino, sino alla massima onorificenza di essere assegnato quale scorta a Papa Giovanni Paolo II’ nelle sue vacanze Aostane.

La gara di tiro, riservata agli Ufficiali in Congedo dell’Unione, si è svolta presso la Sezione TSN di Aosta ubicata in Regione Saumont. Un plauso particolare alla meticolosa organizzazione del Tiro a Segno aostano, forte di una ineccepibile predisposizione alla sicurezza e prodigo di consigli ed assistenza a tutti i tiratori.

Le armi utilizzate, fornite dal TSN, sono state la pistola semiautomatica Beretta modello 98FS calibro 9x21 e la carabina Weihrauch modello HW 66 calibro 22LR. I bersagli sono stati posizionati rispettivamente a quindici e cinquanta metri, ovviamente diversi per dimensioni e composizione. Particolarmente impegnativo si è rivelato quello della carabina in quanto la stessa andava impugnata e puntata stando in piedi e con il solo ausilio delle braccia appoggiate al bancone: cosa sfidante ma accettata di buon grado da tutti e comunque con lusinghieri risultati dai veterani ma mai domi Ufficiali.

Lo spirito dei partecipanti, seppur sempre rispettoso, ha avuto momenti di goliardia e lazzi “da caserma”, mantenendo inalterato però l’aspetto estremamente competitivo.

Il Cap. Massimo Ferrero, Presidente della Sezione valdostana dell’UNUCI, dopo il pranzo svoltosi al termine della competizione presso villa Brezzi sede dell’ Ass.Naz.Alpini, ha ricordato la figura e le ricerche storiche del socio Michele Maurino e ha consegnato il trofeo insieme alla sig,ra Annalisa figlia del ricordato ufficiale dei Carabinieri.

Per la cronaca, vincitore assoluto della manifestazione è stato il Magg. Dario Fioravanti, del 2’Regg.Alpini di Cuneo (304pt), seguito dal Ten. Devalle Andrea – UNUCI Torino (282pt) e dal Serg.Magg.Ca. Greco Ivana Daniela, anch’ella del 2’Regg.Alpini di Cuneo (274pt). Se consideriamo anche la “medaglia di legno” del Ten. TA Renato Ferraris – UNUCI AOSTA (269pt), dobbiamo riconoscere che gli Alpini, a casa loro, si sono distinti!