Alain Seletto protagonista della GranFondo La Fausto Coppi nel cuneese

Poco meno di duemila Amatori, ieri, sulle strade del cuneese a cimentarsi con la GranFondo La Fausto Coppi, gara tra le più dure dell’intero panorama internazionale, con Alain Seletto sul podio di categoria e, al via, un gruppo del Gs Aquile.

Nel percorso lungo – 172 km, 4300 metri di dislivello posizioni, tra le valli Varaita, Maira, Stura, Grana e Gesso – e il transito sul sempre temuto Colle di Sempeyre e, a poco dal traguardo, la Madonna del Colletto (7,3 km con pendenza massima del 13”), è 6° assoluto, 2° M4, Alain Seletto (Rodman Team; 5h 58’33”) nella corsa vinta da Matteo Raimondi (Om.Cc; 5h 37’56”). In 252° posizione, 44° M2, Julien Aguettaz (7h 55’44”); dal 476° al 478°, Didier Coquillard (64° M2), Daniele Calandri (52° M3) e Sonia Nouchy (4° W2), tutti accreditati del tempo di 8h 54’14”); 500° Alberto Dublanc (9h 02’28”; 66° M6).

Nel percorso Medio – 111 km; 2500 metri di dislivello -, successo di Marco Provera (Team Mentecorpo; 3h 33’02”). Al 525° posto Vincenzo Raco (5h 19’15”; 63° M3).

Strada

Campionato Trentino Allievi Donne su Strada, ieri, a Preore (Trento) poco fortunato per Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team), fuori gara per un problema meccanico. Vittoria, in 1h 54’21”, dopo 68 km, alla media di 35,680 km/h è andata a Jolanda Sambi (Calderara).