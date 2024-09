Ciclismo: Elisa Giangrasso vince l’ultima tappa della Coppa Italia a Accadia

La rappresentativa valdostan è riuscita a risalire la classifica generale, piazzandosi al quarto posto con un totale di 858 punti. Sul podio, la Lombardia ha dominato la competizione con 1076 punti, seguita dal Veneto con 1051 e da Bolzano, che ha conquistato il terzo posto con 889 punti, distanziando la Valle d'Aosta di soli 31 punti.

Il risultato della squadra valdostana è stato costruito anche grazie alle ottime prestazioni individuali di oggi. In particolare, Elisa Giangrasso si è distinta con una brillante vittoria, affiancata dagli ottimi piazzamenti di Fabien Borre, Paolo Costa, Joel Philippot e Michel Careri, che hanno contribuito a consolidare il risultato complessivo.

Nella categoria Allievi Donne secondo anno, Elisa Giangrasso ha tagliato il traguardo in 39 minuti e 47 secondi, superando la piemontese Sara Bertino, giunta seconda con 40’22”, e l’emiliana Valentina Bravi, che ha concluso terza con il tempo di 41’58”.

Tra gli Allievi Uomini, Fabien Borre ha conquistato un ottimo terzo posto con un tempo di 56’35”, battuto soltanto dai friulani Filippo Grigolini, che ha vinto la gara in 55’58”, e Samuele Mania, arrivato secondo con 56’07”. Sesto posto per Paolo Costa, che ha chiuso con 59’10”.

Nella categoria Esordienti Donne secondo anno, il successo è andato alla veneta Vittoria Piovensan, che ha fermato il cronometro a 27’09”. La lombarda Caterina Prataviera l’ha seguita di poco, con 27’11”, mentre Sarah Lardizzone, dalla Sicilia, ha chiuso terza in 28’02”. Matilde Anselmi, dell’Orange Bike Team, si è piazzata al quarto posto con 28’16”.

Nella gara maschile degli Esordienti, doppietta lombarda con Mattia Acanfora, che ha vinto in 33’49”, e Davide Grigi, arrivato secondo con 34’25”. Terzo posto per il veneto Lorenzo Sommacampagna in 34’46”. La Rappresentativa valdostana ha piazzato Joel Philippot al quarto posto con 34’54” e Michel Careri al quinto con 35’06”, consolidando ulteriormente la loro posizione in classifica.

La competizione si è conclusa con grande soddisfazione per la squadra valdostana, che ha dimostrato talento e determinazione, rimanendo a un passo dal podio.