Tutto è pronto a La Salle, per la disputa della terza edizione di Cisalpina Classic Race powered by Allianz Investitori Sgr

Cronometri azzerati, tripmaster e mediometri pronti a misurare distanze e tempi. Lungo i 380 km di un percorso montano, diviso in due tappe, sono quaranta gli equipaggi chiamati a misurarsi nelle 76 prove cronometrate, 6 prove a media e 8 controlli orario. Dalla località valdostana di La Salle la terza edizione della CISALPINA CLASSIC RACE, powered by Allianz Investitori Sgr, è pronta a partire.

VALIDITA’ TRICOLORE ACI SPORT - La gara è iscritta a calendario nazionale ACI Sport 2025 e vanta la validità per il Campionato italiano Grandi Eventi auto moderne Gran Turismo e Super Classica Aci Sport per auto storiche. Nutrito il gruppo delle auto iscritte alla manifestazione di regolarità che scatta e si chiude a La Salle, a poca distanza da Courmayeur e che prevede un percorso di due tappe disegnato per regalare sensazioni di guida sublimi sulle strade più panoramiche della Valle d’Aosta. La tabella di marcia prevede due tappe di un tracciato di rara bellezza, affrontando passi alpini, colli e una serie ben programmata di prove cronometrate al centesimo di secondo e tratti a media dove l’intesa tra pilota e navigatore fa la differenza. Cisalpina Classic Race powered by Allianz Investitori Sgr si avvale della regia organizzativa curata da Classic Paddock e il patrocinio della Città di Aosta, Comune di La Salle e Comune di Etroubles.

PERCORSI SU DUE TAPPE - Dopo l’accoglienza degli equipaggi per le verifiche, fissate nel raffinato Relais Mont Blanc di La Salle, la tensione pre gara si stempera alla partenza, fissata per le ore 9 di venerdì 4 luglio: dapprima le prove di Morgex poi quelle del Colle San Carlo, La Thuile, Villeneuve e Aymavilles per poi raggiungere l’Università di Aosta per la pausa. Alla ripresa (ore 11.20) sette prove per raggiungere il lago di Lozon e Torgnon (ripartenza dopo pranzo, ore 14). Il pomeriggio è intenso come la mattinata con 25 prove cronometrate e due prove a media, interrotte a metà da un’altra puntata e pausa all’Università aostana. (ore 16). La seconda tappa scatta da La Salle alle 10, effettua 26 prove crono e due tratti a media, interrotti dalla pausa pranzo in quota nella magnifica ambientazione del passo italo-elvetico del Gran San Bernardo. Sventolio di bandiera a scacchi e arrivo finale dei concorrenti alle 15.30 nel centro del borgo di La Salle.

PRESTIGIOSE STORICHE– Tra le auto storiche il pronostico è aperto: i vincitori 2024 i bergamaschi Sergio Mazzoleni e Silvia Gotti su Porsche 356 Speedster e i trionfatori del 2023, i varesini Maurizio Magnoni con Marisa Vanoni su Porsche 356, dovranno rintuzzare gli attacchi che porteranno a loro piloti di ottimo livello quali il piacentino Gianmario Fontanella al volante della più antica auto presente: è la Lancia Lambda Spider carrozzata Casaro risalente all’anno 1927 con cui il driver emiliano è stato protagonista di alcune edizioni della celeberrima 1000 Miglia. Puntano al vertice della classifica anche Guido Barcella e Alberto Diana su due Fiat 508C del ’38 e i sardi Alessandro Virdis con la sportiva Porsche 356 anni ’50. Tra le storiche più ammirate Lancia Aurelia B24 del ‘57, Simca 8 Sport da Gp del ’49, Giulietta spider del ’58, l’americana Shelby Cobra 427 del ’65, Ferrari Testarossa del ’91, Fiat 124 spider del ‘77 e Mercedes 500 SL del ’86 con tre Porsche che raccontano l’evoluzione della casa di Stoccarda: 911 Targa 2.7, 991 e 964.

SUPERCAR GT A CONFRONTO - Il gruppo dei contendenti che si giocano i preziosi punti per il tricolore è numeroso e caratterizzato da un ventaglio multimarche di Gran Turismo moderne da favola: da Ferrari a Porsche, da Bmw a MG, da Alfa Romeo e Jaguar. Il vincitore della Cisalpina Classic Race 2023, il mantovano Giordano Mozzi, gareggia con Marco Giusti su Ferrari 296 GTS e deve vedersela con il trionfatore dell’anno scorso, l’orobico Celestino Sangiovanni con Simone Rossoni su Ferrari 812 GTS. A tentare di inserirsi nella lotta tra i due acerrimi contendenti sono Fabrizio Macario su Ferrari 296 GTB, Graziano Mancinelli su Ferrari 488 Pista, Fabio Vergamini su MG TF e Nicola Barcella su Porsche 911 GT3. All’ombra del Monte Bianco sarà appassionante osservare la riproposizione della lotta avvenuta alla recente 1000 Miglia: nella competizione riservata alle Ferrari GT Mozzi ha prevalso su Vergamini e Mancinelli.

Interessante la contesa multimarche che vedrà protagonisti Federico Zerbetto su Porsche Macan, Paolo Abbiati su Alfa Romeo 4C, Massimo Medri su Jaguar F Type e Dante Cariboni su Porsche 911 GTS.

Fuori gara una special guest da far girare la testa al passaggio lungo i 380 km del tracciato valdostano: è la Ferrari F12 di Mario Arturo Arrigo e Carla Belotti, uno dei tanti equipaggi del Ferrari Club Italia. Si tratta dell’ultima berlinetta a 12 cilindri spinta da un motore di 6.262 cc, ad iniezione diretta a 200 bar, che raggiunge prestazioni mai ottenute prima da un 12 cilindri aspirato in termini di potenza e numero di giri.

CISALPINA CLASSIC RACE POWERED BY ALLIANZ INVESTITORI SGR E I MOTIVI DEL SUCCESSO - Da una parte le auto storiche costruite dall’anno 1927 fino al ’96; dall’altra le Gran Turismo moderne immatricolate dopo il 2001: un mix formidabile che crea interesse e che valorizza il passato della mobilità con auto che hanno segnato la storia ed altre che sanno esaltare il presente proiettato al futuro, con supercar da sogno, frutto della ricerca motoristica ed aerodinamica più avanzata.

E uno dei motivi del successo della terza edizione di Cisalpina Classic Race powered by Allianz Investitori Sgr risiede proprio nella rappresentazione su strada del ventaglio ampio ed esauriente del cammino compiuto dall’automobile in cent’anni di evoluzione stilistica e tecnologica.

Un altro elemento di distinzione molto apprezzato dagli equipaggi è l’organizzazione professionale Classic Paddock e le sue scelte oculate del percorso e delle location di accoglienza e degustazioni nei borghi più raffinati della Valle d’Aosta. Un evento che in tre anni è cresciuto molto in termini qualitativi e che, ad ogni edizione, attrae un crescente numero di equipaggi partecipanti all’evento sportivo ed aziende nel ruolo di sponsor di una contesa agonistica prestigiosa e, nel contempo, tecnicamente impegnativa.

L’ennesimo motivo che sta suscitando vivo interesse nei partecipanti alla terza Cisalpina Classic Race powered by Allianz Investitori Sgr è il fascino che si vive nel ruolo più disparato dei protagonisti: piloti, navigatori, tecnici, organizzatori, patrocinatori, sponsor, giornalisti, operatori foto e video, esperti social media. L’evento si sta rivelando un ritrovo privilegiato per appassionati del glamour e bien vivre all’ombra del Monte Bianco. Degustando un aperitivo, il pranzo tra una serie di prove cronometrate e l’altra, tra concorrenti si aprono mille occasioni di incontro e conoscenza interpersonale. Con queste premesse è ghiotta l’opportunità per allacciare relazioni, confrontarsi e consolidare legami professionali. Tutto ciò condividendo la passione motoristica e apprezzando i momenti di relax tra panorami alpini mozzafiato, alla presenza di capitani d’industria, direttori di imprese di servizi, amministratori di società finanziarie e assicurative e manager esperti nella gestione patrimoni.

Gli equipaggi rimarranno stupiti anche dalla qualità e dal numero dei doni che troveranno nel “pacco gara” con la consegna del road book: un’autentica cascata di buon gusto e squisita accoglienza, tanti cadeaux consegnati dalle verifiche ante gara fino al galà finale dedicato alla premiazione.