Il Palermo Football Club sarà in ritiro in Valle d’Aosta

Il Palermo Football Club arriverà in Valle d’Aosta per il ritiro estivo che si svolgerà dal 13 luglio al 1° agosto 2025 presso lo Stadio “E. Brunod” di Châtillon, per l’effettuazione della preparazione pre-campionato. La squadra soggiornerà presso il Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent.

I rosanero sono attesi con entusiasmo nella nostra regione e l’Assessore Giulio Grosjacques dichiara grande soddisfazione per l’arrivo della squadra palermitana, che vanta un seguito molto nutrito di tifosi: “i dirigenti del Palermo F.C. hanno dimostrato un grande interesse per il ritiro in Valle d’Aosta e c’è da parte loro la volontà di valutare una continuità negli anni a venire”.

Il Palermo, guidato da Filippo Inzaghi, disputerà cinque gare amichevoli presso lo Stadio “E. Brunod” di Châtillon.

Queste le date delle partite: