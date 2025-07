Il Canoa Kayak Club Aosta inaugura l’estate con un Open Day gratuito a Brissogne

Una giornata all’insegna dell’acqua, dello sport e del divertimento. Domenica 6 luglio, il Canoa Kayak Club Aosta dà ufficialmente il via alla stagione estiva con un Open Day gratuito, aperto a tutti, al Laghetto di Brissogne, dalle 10.00 alle 12.30.

L’iniziativa è pensata per chi vuole avvicinarsi al mondo del kayak, della canoa canadese o del SUP (stand up paddle), in un contesto sicuro, naturale e accogliente. Durante la mattinata si potrà provare l’emozione della pagaia grazie a prove guidate in acqua, assistere a dimostrazioni pratiche e conoscere da vicino istruttori e volontari del club.

Sia che tu sia curioso, principiante o appassionato in cerca di nuove avventure, l’Open Day è l’occasione perfetta per scoprire questa disciplina in un clima conviviale, tra amici e famiglie.

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni sui corsi estivi 2025, che partiranno già a luglio con le seguenti modalità:

Corsi estivi Canoa Kayak Club Aosta

📍 Laghetto di Brissogne

Corso Età Giorno Orario Durata Costo Junior 8–15 anni Sabato 9.00 – 10.30 4 uscite 100 € a persona Adulti 16–99 anni Domenica 10.30 – 12.00 2 uscite 60 € a persona

⚠️ I corsi partiranno con un minimo di 3 partecipanti.

📩 Info e iscrizioni: kayakaosta@gmail.com

📞 Contatto diretto: Antonio – 338 276 1557

📌 Presenza per info al laghetto:

Martedì e giovedì: 17.30 – 19.00

Sabato e domenica: 10.00 – 12.00

Segnate la data sul calendario: il 6 luglio si pagaia, si ride e si inizia un’estate diversa, più attiva, immersa nella natura. E chissà… magari nasce una nuova passione!