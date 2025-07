Quanti km in 24 ore?

“Quanti km si possono percorrere in bici o di corsa in 24 ore?” È da questa domanda che è nata la sfida che Maurizio Pitti e Marco Dalbard, entrambi di 52 anni, tenteranno di portare a termine nel fine settimana. I due amici di Donnas, di professione Vigile Urbano il primo e radiologo il secondo, hanno deciso di mettersi alla prova: Pitti affronterà la prova a bordo della sua inseparabile bicicletta mentre Dalbard percorrerà lo stesso tracciato ma di corsa. Un percorso di circa 19 km che attraverserà i paesi di Quincinetto, Settimo Vittone, Borgofranco, Bajo Dora, Quassolo, Tavagnasco per chiudere nuovamente a Quincinetto.

Una prova dura, estrema sopratTutto per il grande caldo che sta imperversando sulla zona in questo periodo. La partenza è prevista da Quincinetto nei pressi della rotonda sulla statale alle 18 di venerdì e si concluderà alle 18 di sabato.

Previsioni e pronostici? I due atleti non si sbilanciano nonostante alle loro spalle ci sia tanta strada, tanti km e molta esperienza in imprese e gare del genere. “Non è facile portare a termine la sfida, caldo, stanchezza, crisi e imprevisti vari sono sempre dietro l’angolo. Comunque superare i 500 km in bici e i 180 di corsa sarebbe un bel risultato” commentano i due amici che oltre a lanciare la sfida fanno appello a tutti gli appassionati e amici affinché li passino a trovare sul percorso e magari fare un pò di strada insieme.