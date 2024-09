Ciclismo: Valdostani grandi protagonisti nell’Xce Giovanissimi di Pecetto (AL)

Trofeo Baby – Cup XC Eliminator, ieri, a Pecetto di Valenza (Alessandria) riservata alla categoria Giovanissimi, con i piccoli ‘rider’ valdostani ottimi protagonisti, con vittorie e piazzamenti sul podio e, in aggiunta, l’Orange Bike Team conquista anche il terzo posto nella speciale classifica per società.

G2 * Successo di Simone Brun (UA Cycling Team). Al 6° posto Matis Marchi (Orange Bike Team); 9° Kilian Menel (Gs Lupi).

G3 * Al femminile, terzo gradino del podio a Carlotta Santomassimo (Gs Lupi), gara vinta da Elisa Arcidiacono (Cicloteca) davanti a Emma Maria Lepratto (UA Cycling Team). In campo maschile, terzo e quarto posto per Federico Catona (Gs Lupi) e Sebastian Leo (Orange Bike Team) e prime due piazze occupate da Mattia Francesco Camera e Emanuele Carrea, entrambi dell’Mtb I Cinghiali. In 8° posizione Solei Bianquin (Gs Lupi); 11° Christophe Cortese (Orange Bike); 13° André Frassy (Gs Lupi).

G4 * Nella competizione femminile è seconda Vittoria Montaldo (Orange Bike) alle spalle di Beatrice Betturo (Rostese) con terza Emma Beatrice Valeri (UA Cycling Team). Nei maschietti s’impone Julien Marchi (Orange Bike) a precedere Corrado Paniz (UA Cycling Team) e Loris Agliano Academy Giaveno).

G6 * Tripletta rossonera nelle femminucce grazie a Maelys Cortese (Orange Bike) davanti a Aurora Lecca (Gs Lupi) e a Sophie Marchi (Orange Bike); 6° Neve Lucchetti (Orange Bike). Terzo gradino del podio al maschile con Mathias Faita (Gs Lupi) preceduto da Lorenzo Moccagatta (I Cignhiali) e Tommaso Gallo (Gs Passatore). Al 6° posto Ilan Bianquin (Gs Lupi); 12° Nicolò Salice (Gs Lupi).