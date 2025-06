Gaia Tormena al Campionato Mondiali di Sakarya (TUR)

È giunta l’ora di una nuova rincorsa alla maglia iridata per Gaia Tormena che, domenica 22 giugno, sarà impegnata a Sakarya (Turchia) nei Campionati Mondiali Xc Eliminator.

Il Ct azzurro, Mirko Celestino, ha infatti convocato Gaia Tormena (Cse) per la rassegna iridata sul tracciato turco; l’aostana partirà alla volta della località turca la mattina di venerdì 20 giugno, dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio.

Gaia Tormena va a caccia del suo sesto titolo iridato, dopo quelli conquistati a Waregem (Belgio; 2019), Graz (Austria; 2021), Barcellona (Spagna; 2022), Palangkaraya (2023; Indonesia) e Aalen (Germania; 2025); ai cinque titoli mondiali si aggiungono sei maglie di campionessa europea consecutive e cinque Coppe del Mondo.



Il programma turco. Dalle 10, le qualifiche contro il cronometro; dalle 11.15, il via degli ottavi di finale; dalle 19, le finali.

Strada

Bella prestazione, domenica 8 giugno, a Mazzano (Brescia) di Mélanie Bosonin. La valdostana, impegnata nel trofeo Oml, corsa su Strada di 69 km è stata grande protagonista nelle fase finali della gara. Sotto il triangolo rosso che segnala l’ultimo chilometro, Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team) ha tentato l’allungo solitario; il gruppo alle sue spalle ha rintuzzato la fuga a 400 metri dal traguardo e, in volata, la vittoria, in 1h 57’46”, alla media di 35,154 km/h, è andata a Beatrice Trabucchi (Flandreslove), davanti a Martina De Vecchi (Cesano Maderno) e a Nina Marinini (Biesse-Carrera), con Mélanie Bosonin, 11°, che chiude nella testa del gruppo.

Strada

In 1500, domenica 8 giugno, hanno affollato i tre tracciati che da Bormio portano al Passo dello Stelvio (Sondrio) dell’edizione 2025 de ‘La Stelvio Santini’, corsa su Strada per Amatori che sul percorso medio – 108 km e 3050 metri di dislivello positivo – ha visto impegnato Simone Massimino (Gs Aquile). La vittoria, calcolata sui tempi di scalata sulle salite in base al tracciato scelto - è andata a Simone Donghi (; Team Asnaghi; 1h 26’42”); al 34° posto assoluto, 4° M3, Simone Massimino (Gs Aquile; 2h 05’12”).