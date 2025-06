Si tinge ancora di verde-blu la tappa del Gran Premio Giovanissimi di Fénis

Seconda tappa del Gran Premio Giovanissimi, questo pomeriggio, a Tzanté de Bouva di Fénis, organizzata dall’Orange Bike Tean, che ha visto al via più di 165 ciclisti in erba. Tanta partecipazione, sia di atleti, sia tecnici, dirigenti, accompagnatori, sia di genitori, e tappa risparmiata dalla pioggia. A conclusione della partenze individuali, e gara con il format a cronometro, nella classifica per società a primeggiare è il Gs Lupi Valle d’Aosta, che raccoglie 562 punti, a precedere l’Orange Bike Team, a quota 407, con terzo il Cs Lys, con 201.

G1 * A salire sul gradino più alto del podio è Alizée Bianquin (Gs Lupi Valle d’Aosta), davanti a Soleil Bianquin (Vc Courmayeur MB) e a Jane Maffeis (Cs Lys). Nei maschietti successo di Luca Dorio (Gs Godioz) che ha la meglio su Matteo Rapelli (Gs Lupi) e di Marcel Denarier (Cicli Lucchini).

G2 * Vittoria di Coralie Collé (Cs Lys) che precede Ginevra Montrosset (Gs Godioz) e Daphne Bruzzone Fontananova (Vtt Arnad). Al maschile, doppietta del sodalizio organizzatore, l’Orange Bike Team, grazie a Tommaso Montaldo e Cesare Mancinelli, e terza piazza a Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB).

G3 * È Maeline Lazier (Cs Lys) ad avere ragione di Elodie Gérard (GranParadisoBike) e di Julie Grange (Orange Bike Team). In campo maschile, doppietta del Gs Lupi con Cédric Bessone e Henry Perruchon e terzo gradino del podio a Mathis Marchi (Orange Bike Team).

G4 * A imporsi è Céline Pellissier (Orange Bike Team) a precedere Nadine Daguin (Vtt Arnad) e Anaïs Blanc (Gs Lupi). Nei maschi, successo di Sebastian Leo (Orange Bike Team) davanti a Alexis Cristofoli (Gs Lupi) e a Christophe Cortese (Orange Bike Team).

G5 * È la coppia del Gs Lupi, Marta Rizzo e Alys Torgneur, a occupare le prime due posizioni e, in terza, Vittoria Montaldo (Orange Bike Team). In campo maschile Julien Marchi (Orange Bike Team) precede Matteo Botalla Buscaglia (Gs Lupi) e Liam Janin (Vtt Arnad).

G6 * Primi due posti al Gs Godioz, con Nicole Désandré e Aicha Montrosset, con terza Linda Prot (Team Benato). Al maschile s’impone Gabriele Pession (Orange Bike Team) che ha ragione di Samuel Liro (Vtt Arnad) e di Filippo Grosso (Gs Lupi).