Mélanie Bosonin sul podio nell’Omnium a Crema (CR)

Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team), con due punti nello Scratch, nessuno nella Tempo Race e i nove per la vittoria nella Corsa a punti, conclude la riunione lombarda su Pista con il totale di 11, che le vale il secondo posto, alla spalle di Martina De Vecchi (Cesano Maderno), a quota 18 punti, frutto di due successi nello Scratch e nella Tempo Race, con terza Viola Invernizzi (Team Serio; 10).





Partenza e arrivo a Feltre (Belluno) per l’edizione 2025 della GranFondo Sportful Race che, nel percorso lungo, di 204 chilometri e 4900 metri di dislivello, s’inserisce tra la gara di durata tra le più dure d’Europa e, con i 3500 iscritti di quest’anno, anche tra le più partecipate. Dopo il passaggio da Forcella Franche, Forcella Staulanza, passo Duran, Forcella Aurine, passo Cereda e, per ultimo, il suggestivo passo Croce d'Aune, Francesco Ghia (Gs Aquile) ha concluso la sua fatica in 8h 35’07”, crono che gli vale la 481° posizione assoluta, 79° nei Master 1. La vittoria è andata a Luca Cavallo (Om.Cc; 6h 13’05”).



L’edizione 2025, la 15°, di Bicinsieme, rinviata per il maltempo lo scorso 2 giugno, sarà recuperata il 3 agosto. La pedalata cicloturistica prende così il posto della Gressan-Pila, che quest’anno non sarà disputata per l’inagibilità, a causa dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di risalita, del piazzale della stazione a monte del capoluogo valdostano, dov’è posto il traguardo della classica gara riservata agli Amatori.