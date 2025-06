Bicinsieme e Gp Giovanissimi animano il sabato valdostano del ciclismo

Doppio appuntamento, sabato 7 giugno, a riempire il palinsesto delle due ruote in Valle d’Aosta, con la classica ‘Bicinsieme’ al mattino, e la seconda tappa del Gran Premio Giovanissimi, nel tardo pomeriggio.

Si parte presto, alle 8, con il ritrovo allo Store Bike Hubb, in via Festaz, ad Aosta, con l’edizione 2025 – la quindicesima - di Bicinsieme, pedalata non competitiva di 48 km, con un dislivello di 1050 metri, e a scopo benefico, organizzata dal Gs Aquile.

Partenza dal centro del capoluogo regionale e, raggiunto l’Arco d’Augusto, si sale verso Roisan, Valpelline, Doues – dov’è situato il ristoro alla Grandze di Pei -, Gignod e ritorno allo Store Bike Hubb - transitando da Allein, Gignod Excenex, Arpuilles e Signayes - per le premiazioni delle dieci società più numerose. Il ricavato – costo dell’iscrizione 15 euro per i tesserati, 20 per i non tesserati – dedotte le spese di organizzazione, sarà interamente devoluto all’Associazione valdostana autismo.

Nel pomeriggio, dalle 16.30, a Tzanté de Bouva, a Fénis, la seconda tappa del Gran Premio Giovanissimi, appuntamento organizzato dall’Orange Bike Team. Attesi poco meno di duecento ‘G’, dai G1 ai G6, per la seconda prova del circuito regionale di Cross country e abilità. L’esordio della kermesse riservata ai rider in erba, lo scorso 24 maggio, a Sarre, ha visto, nella classifica per società, insediarsi al primo posto il Gs Lupi Valle d’Aosta, con 601 punti, a precedere il sodalizio organizzate di sabato, l’Orange Bike Team, a quota 303, e il Cs Lys, con 186, in una tappa che ha visto schierarsi sulla linea di partenza atleti di dieci società.