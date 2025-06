La Thuile fa la storia: la Coppa del Mondo di Mountain Bike accende l’estate valdostana

“La Thuile è una rarità nel panorama mondiale: nello stesso anno ospita la Coppa del Mondo di sci e quella di mountain bike. Questo dimostra che crediamo nei grandi eventi sportivi. E li sappiamo fare bene.” Daniele Collomb, presidente di Reveal La Thuile, lo dice con l’orgoglio di chi ha creduto sin dall’inizio alla scommessa su una disciplina sportiva che è, con tutte le altre discipline, il propulsore del turismo valdostano.

Una “prima volta” che promette di lasciare il segno. Dal 3 al 6 luglio 2025, la Valle d’Aosta ospiterà uno degli eventi più attesi del calendario internazionale della mountain bike: le Whoop UCI Mountain Bike World Series, nella doppia versione Downhill ed Enduro. E lo farà in grande stile, nel cuore selvaggio e tecnico del La Thuile Bike World.

Ma a rendere straordinario questo evento non sarà solo la presenza dei migliori rider al mondo. Dietro le quinte, centinaia di volontari, tecnici e appassionati stanno lavorando da mesi per trasformare una scommessa ambiziosa in una vetrina mondiale.

“La Thuile è un unicum: nello stesso anno ospita la Coppa del Mondo di sci e quella di mountain bike – afferma con orgoglio Daniele Collomb, presidente di Reveal La Thuile –. È la dimostrazione che questa comunità crede nei grandi eventi e sa realizzarli”.

Dietro la regia di Warner Bros Discovery e con il supporto decisivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di La Thuile, di Funivie Piccolo San Bernardo e dell’ASD Mountain Bike Cycling Club La Thuile, si costruisce un evento che è già leggenda: percorsi tecnici, ambientazioni mozzafiato e una novità assoluta – “The Nightfall”, l’ultima speciale dell’enduro in notturna sotto i riflettori, a oltre 2.400 metri.

“Non esiste Coppa del Mondo senza passione locale – spiega Enrico Martello, direttore di gara –. Abbiamo una pista di downhill tra le più spettacolari d’Europa e un tracciato enduro che toglierà il fiato. La notturna sarà il gran finale perfetto”.

“Sarà una vetrina eccezionale per la Valle d’Aosta – sottolinea il Presidente della Regione, Renzo Testolin –. Questi eventi dimostrano che le nostre montagne non sono solo uno sfondo: sono protagoniste, insieme ai valdostani che le amano e le valorizzano”.

L’Assessore al Turismo, Giulio Grosjacques, evidenzia l’effetto moltiplicatore: “Con questa tappa mondiale diamo continuità agli investimenti sul turismo sportivo estivo. La mountain bike è ormai l’estate delle Alpi, e noi vogliamo essere in prima linea”.

Anche Jean Dondeynaz, Presidente del CONI VdA, vede una ricaduta profonda: “La bike è sempre più una disciplina d’élite, anche a livello olimpico. Avere in casa la Coppa del Mondo è un’occasione unica di crescita per i giovani e per l’intero movimento sportivo”.

Non ci sono solo i campioni e gli sponsor. A far girare la macchina sono i volontari, i residenti, i ragazzi delle scuole, i tecnici dei tracciati, i ristoratori e gli operatori turistici. La vera forza dell’evento sta lì: nella gente che ama il proprio paese e che ci mette cuore, tempo e gambe.

“Senza di loro non sarebbe possibile – dice il sindaco Mathieu Ferraris –. Abbiamo attivato ogni canale, anche con la Francia, per agevolare gli spostamenti e aumentare l’accessibilità. Ma il vero motore è la passione di chi abita questa terra”.

Dalle prove libere ai DJ set, dalle finali al dual slalom per bimbi dai 6 ai 12 anni, tutto è pensato per unire spettacolo sportivo e partecipazione popolare. Biglietti online con tre modalità – tribuna, prato e risalita panoramica – per garantire a ciascuno l’esperienza perfetta.

L’arrivo dello stadio nel cuore del paese, con food truck, palco premiazioni, area expo e maxi schermo, trasformerà La Thuile in un piccolo “villaggio olimpico”.

E mentre il mondo guarderà le discese mozzafiato in diretta internazionale, la Valle d’Aosta lancerà un messaggio forte: “Qui sappiamo fare squadra. Qui sappiamo accogliere. Qui, lo sport è un modo di vivere e costruire comunità.”

📅 PROGRAMMA IN BREVE:

Giovedì 3 luglio: apertura villaggio, track walk

Venerdì 4 luglio: prove libere

Sabato 5 luglio: qualifiche DH, gara Enduro con la speciale in notturna

Domenica 6 luglio: finali DH e festa conclusiva

🎟️ Info e biglietti: www.lathuileworldcupmtb.com