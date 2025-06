La Thuile - Valle d'Aosta ospita la prima gara notturna di Coppa del Mondo Enduro UCI

La WHOOP UCI Mountain Bike World Series farà tappa per la prima volta a La Thuile – Valle d’Aosta - questo luglio, e la località valdostana promette un weekend di gara indimenticabile, mettendo in scena la prima gara notturna della storia della disciplina gravity.

L’azione al calar del sole sarà parte della UCI Enduro World Cup, con La Thuile – Valle d’Aosta a fare da cornice al penultimo round della stagione. Il Bike Park della zona non è nuovo al mondo dell’enduro – avendo già ospitato cinque tappe dell’Enduro World Series tra il 2014 e il 2021 – ma quest’anno segna il suo ritorno ai massimi livelli della disciplina, dopo l’ingresso sotto l’egida UCI nel 2023.

Le prime tre speciali si svolgeranno la mattina, in pieno giorno, mentre la prova finale – battezzata evocativamente “The Nightfall” - sarà programmata per le 20:30, proprio mentre il sole tramonterà e gli ultimi rider entreranno in azione.

Anche se i dettagli del tracciato sono ancora top secret fino alla pubblicazione del percorso completo, il comitato organizzatore locale ha confermato che l’arrivo sarà nello stesso stadio che ospiterà, il giorno successivo, la UCI Downhill World Cup. La prova notturna sarà quindi parte integrante di un grande show lungo tre giorni.

Il tracciato sarà illuminato da 23 potenti fari, che utilizzano la stessa tecnologia delle gare notturne di Formula 1, per garantire un’illuminazione perfetta e priva di ombre. Testato per la prima volta nel 2016, il progetto si realizza finalmente nove anni dopo, rappresentando un’idea nuova e ambiziosa per rilanciare l’enduro ai massimi livelli sulle Alpi italiane. Sponsor ufficiale di questa entusiasmante prova in notturna sarà CVA spa, la società valdostana leader nel mercato delle energie rinnovabili, da sempre attenta a promuovere lo sport e a sostenere le iniziative che valorizzano il territorio.

La zona di arrivo denominata Stadio, comune per entrambe le discipline, sarà allestita alla base degli impianti, facilmente accessibile e dotata di tutti i servizi: maxischermo, area expo, food & beverage, VIP lounge e palco premiazioni.

Per assistere alle gare sono disponibili tre tipologie di biglietto, acquistabili online:

• Tribuna: posti rialzati fronte arrivo

• Prato: accesso all’area verde nel cuore della festa

• Risalita in seggiovia: per raggiungere i punti panoramici lungo i percorsi e seguire da vicino l’azione