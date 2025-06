Ciclismo: Coppa Piemonte XCO, dominio valdostano a Verzuolo

Successo valdostano a tinte forti nella sesta tappa della Coppa Piemonte XCO, andata in scena oggi, domenica 15 giugno, a Verzuolo (CN). La prova, valevole anche come Campionato regionale piemontese Esordienti e Allievi e classificata Top Class, ha regalato grandi soddisfazioni ai team rossoneri, protagonisti in diverse categorie giovanili del cross country.

Tre le vittorie portate a casa dalla spedizione valdostana: Matilde Anselmi (Orange Bike Team), Alessia Pellicanò (Cs Lys) e Michel Careri (Orange Bike Team) hanno conquistato il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie, confermandosi tra i migliori talenti emergenti della mountain bike nazionale. Ottimi anche i piazzamenti di Giulia Renzulli e Nicole Vevey, a completare un bilancio decisamente positivo.

I RISULTATI NEL DETTAGLIO

Esordienti Donne 1° anno: doppietta tutta rossonera targata Cs Lys, con Alessia Pellicanò che sfreccia al traguardo in 23’26”, seguita dalla compagna di squadra Giulia Renzulli in 24’00”. A chiudere il podio, Elena Stella Lombardo (Rostese; 24’55”).

Allieve Donne 1° anno: dominio valdostano con Matilde Anselmi che fa il vuoto e vince in 29’28”. Terzo posto per Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 32’37”), mentre il secondo gradino va a Angelica Ricchitelli (I Cinghiali Evo; 30’15”).

Allievi Uomini 1° anno: prestazione maiuscola di Michel Careri, che si impone con autorità in 33’12”, precedendo Enrico Pich (Cicloteca; 35’28”) e Pietro Resca (Quiliano; 35’54”). Bene anche Aimé Chatrian (7° in 38’17”) e Alessio Catona (8° in 39’10”), seguiti da Silvain Perron (13° in 42’24”).

Juniores Donne: buon 5° posto per Annie Vevey (Vc Courmayeur MB), che chiude in 47’34” nella gara vinta da Noemi Buttarelli (Rock Bike; 41’51”).

Allievi 2° anno: vince Stefano Piras (Quiliano; 32’15”), con Matteo Abbate (Cicli Lucchini) nono in 37’40”.

Esordienti 2° anno: si impone Iacopo Sella Piazza (Mtb Academy Giaveno; 26’27”), mentre Learco Hervé Collé (Cs Lys) chiude in 15ª posizione (31’06”).

Esordienti Uomini 1° anno: vince Giovanni Dal Ben (Rive Rosse; 27’17”), seguito da Mattia Di Domenico e Emil Guarnieri. Ottimo 6° posto per Nicolò Salice (Gs Lupi; 31’12”), davanti al compagno di squadra Ilan Bianquin (8° in 31’33”). Seguono Giovanni Marti (11°), Leonardo Caliano (14°), Mathias Faita (21°), Nicolò Fonte (22°), Alex Voyat (24°) e Mattia Milanaccio (26°).