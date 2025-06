Bicinsieme 2025 annullata per maltempo: strade troppo pericolose, il GS Aquile cerca una nuova data

La pioggia battente e le strade rese scivolose e pericolose hanno avuto la meglio: l’edizione 2025 di Bicinsieme, prevista per oggi con partenza dallo Store Bike Hubb di via Festaz, è stata annullata. Lo ha comunicato con rammarico il Gruppo sportivo Aquile, organizzatore della pedalata non competitiva a scopo benefico, giunta quest’anno alla quindicesima edizione.

Il tracciato, lungo 48 km con un dislivello positivo di 1050 metri, era pronto ad accogliere decine di ciclisti tra appassionati, famiglie e amatori, ma il meteo avverso ha costretto gli organizzatori a una scelta di responsabilità.

“La sicurezza viene prima di tutto – ha spiegato il presidente Federico Martinet –. Già dai primi aggiornamenti meteo abbiamo monitorato l’evoluzione con attenzione. Quando ci siamo resi conto che il rischio per i partecipanti sarebbe stato troppo alto, abbiamo deciso per l’annullamento”.

Una decisione dolorosa, anche perché molti erano i pre-iscritti, alcuni provenienti anche da fuori regione. Le strade bagnate e il rischio di cadute nelle discese più tecniche hanno però suggerito di non sfidare la sorte.

Ma non tutto è perduto. Martinet, già dalla prossima settimana, inizierà a lavorare a una nuova data per il recupero dell’evento. “Abbiamo una rete di volontari e sponsor molto motivati – aggiunge –. Cercheremo di trovare una finestra utile, magari tra fine estate e inizio autunno”.

Intanto, alcuni irriducibili amatori si sono comunque presentati al punto di ritrovo, in via Festaz, davanti allo Store Bike Hubb, come documenta la foto simbolo di questa giornata mancata. Caschi in testa, sorriso amaro e spirito sportivo: perché a volte, anche una pedalata rimandata può diventare un momento di condivisione.