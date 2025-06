Sebastian Leo sul podio del trofeo Comune di Bruino (TO)

Quattro atleti valdostani in trasferta, ieri, a Bruino (Torino) impegnati nel 5° trofeo Comune di Bruino, corsa su Strada riservata alla categoria Giovanissimi, gara che regala un bel podio a Sebastian Leo.

Nove giri del percorso per i G4, cha ha vissuto sulla doppietta della Ciclistica Piossasco: vince in solitaria Lorenzo Russo, che precede di 30” il compagno di sodalizio Gabriele Buono e, a 15” dalla piazza d’onore, Sebastian Leo (Orange Bike Team). Ad altri 15” dal podio, la volata del gruppo; in coda a questo, la lotta per la vittoria femminile. Dopo una corsa di testa, all’ultima curva, a Elodie Brunet (Orange Bike Team) si sgancia un pedale; costretta a rincorrere, non riesce a superare Nicole Castellino, che vince la corsa ‘in rosa’.

Nei G6 – quindici giri – il gruppo resta compatto per dodici tornate; a tre dalla fine si alza il ritmo e Samuel Liro (Cs Lys) riesce a restare attaccato alla testa della corsa. La volata per il gradino più alto del podio va a Federico Arcudi (Piossasco) davanti a Gioele Ramondetti (Alba Bra Langhe Roero) e a Alessandro Agnusdei (Rostese); a Samuel Liro lo sprint consegna la 13° posizione; a una quindicina di secondi dal vincitore, 16°, Gabriele Pession (Orange Bike Team).



Xc Eliminator



Una caduta in allenamento e la conseguente frattura a un osso del gomito impedisce a Gaia Tormena di difendere la maglia iridata nel prossimo Campionato Mondiale Xc Eliminator, in programma a Sakarya (Turchia) il 22 giugno. Sfuma così la rincorsa al sesto titolo dopo quelli conquistati Waregem (Belgio; 2019), Graz (Austria; 2021), Barcellona (Spagna; 2022), Palangkaraya (2023; Indonesia) e Aalen (Germania; 2025), senza dimenticare l’argento, a Leuven (Belgio) nel 2020, alle spalle della francese Isaure Medde.



Enduro

Tappa di Coppa Piemonte di Enduro, oggi, a Sangano (Torino), vinta da Noa Solazzo (Pedale Canellese; 15’09”06). Al 46° posto assoluto Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 19’12”15), che vince la categoria Open femminile.