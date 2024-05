Soirée Vertikal: Maguet batte Chevrier nella Grimpette de l’Arboretum dei record. Charrance vince tra le donne

Terreno bagnato, qualche goccia di pioggia, temperatura intorno ai 10 gradi e brezza in faccia. La primavera è ancora lontana e anche la seconda tappa di Soirée Vertikal si è corsa in condizioni climatiche non proprio semplici. Nonostante il meteo poco clemente, a Verrayes, mercoledì sera si è registrato un nuovo primato con ben 396 iscritti, diventati 350 partenti. Qualcuno ha rinunciato, tanti altri si sono lanciati sul sentiero di 2,3 chilometri, affrontando un dislivello positivo di 410 metri tra Verrayes capoluogo e la frazione Grand Villa.

Alla seconda edizione della “Grimpette de l’Arboretum” anche atleti di primissimo livello, con una entusiasmante sfida a distanza tra Nadir Maguet e Xavier Chevrier, alla fine separati da soli 6 secondi. A vincere a tempo di record è stato Maguet (Sant’Orso Aosta) che ha stampato un 15’45” e abbassato il 16’11” fatto registrare lo scorso anno da Alessandro Saravalle. Sotto questo limite anche Xavier Chevrier (Valli Bergamasche Leffe), secondo in 15’51”, così come Sebastien Guichardaz (Apd Pont-Saint-Martin), terzo in 16’01”. Quarta e quinta posizione per Massimo Farcoz (US Malonno; 16’26”) e André Philippot (Lo Contrebandjé; 16’46”).

In ambito femminile netta vittoria per Lorella Charrance (Inrun) che ha coperto la distanza in 21’56” e preceduto Lucia Bellini (Lo Contrebandjé) giunta all’arrivo in 22’19”. A completare il podio è stata la vincitrice della tappa inaugurale Michela Comola (Apd Pont-Saint-Martin) in 22’37”. Quarto posto per Lisa Borzani (Bergamo Stars; 22’42”) e quinto per Jessica Gerard (Inrun; 22’44”).

Ad anticipare la gara adulti, la prova non competitiva riservata ai giovani tra i 4 e i 14 anni. Tanto entusiasmo e ancora una grande partecipazione con una ottantina di iscritti. Come sempre nessuna classifica, ma una bella merenda finale per tutti.

Mercoledì 22 maggio il circuito serale e infrasettimanale farà tappa a Saint-Oyen, dove si svolgerà la prima edizione de “Lo drette di matouffie”. Attualmente ci sono 371 atleti iscritti, portale di irunning.it ancora aperto fino a lunedì 20 maggio. Saint-Oyen chiuderà inoltre il mini circuito Soirée Enfants.

