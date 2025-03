Il 2 agosto si corrono l’Ultramarathon e il Tour du Fallère

Una nuova stagione di trail è all’orizzonte e nel variegato calendario degli eventi valdostani trovano ancora una volta spazio l’Ultramarathon e il Tour du Fallère, gare biennali che tornano puntuali il 2 agosto 2025. Fissata la data della quinta edizione della manifestazione che unisce i territori di nove amministrazioni comunali: Aosta, Avise, Gignod, Saint-Pierre, Sarre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Saint-Nicolas ed Etroubles.

Gli apprezzati percorsi, utilizzati in passato, sono stati confermati dall’Associazione Lo Contrebandjé, che anche quest’anno proporrà tre competizioni. La gara regina resta l’Ultramarathon, 61 chilometri di lunghezza e un dislivello positivo di 5.000 metri, solo in formula individuale. Una prova per i più allenati, una delle più lunghe e impegnative presenti in Valle d’Aosta.

Doppia formula per il Tour du Fallère di 39 chilometri (2.700 metri D+). La gara individuale sarà valida come quarta prova del Tour Trail della Valle d’Aosta e sarà la più lunga del circuito regionale; la staffetta a tre permetterà invece di affrontare in maniera differente l’avventura. Il primo cambio avverrà al rifugio Chaligne, il secondo al Fallère, un modo per condividere un’esperienza in quota. Quartier generale dell’evento resta sempre il centro sportivo di Saint-Oyen, sede di partenza e arrivo anche di tutte le altre prove.

Le iscrizioni apriranno venerdì 21 marzo sul sito irunning.it . Fino al 30 giugno tariffa di 65 euro per l’Ultramarathon, di 45 euro per il Tour e di 75 euro per la staffetta. Le gare, inserite nel calendario Fisky, richiedono anche il tesseramento alla Federazione, che potrà essere fatto contestualmente all’iscrizioni, con l’aggiunta di 5 euro.

Dynafit intanto ha deciso di affiancare gli organizzatori dell’Ultramarathon e del Tour du Fallère.