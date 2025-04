A Issogne trionfano Massimo Farcoz e Charlotte Bonin

Si è aperta ieri sera - mercoledì - la quarta edizione del circuito valdostano Soirée Vertikal, che ha fatto tappa a Issogne per la nuova Petite Trotte de Saint-Roch. Lungo i 2,4 chilometri (500 metri D+) hanno gareggiato poco più di 375 atleti, impegnati in un confronto individuale cronometrato. I successi della prima delle quattro tappe portano la firma di Massimo Farcoz e Charlotte Bonin.

Nella gara maschile, il valdostano che gareggia per la società U.S. Malonno ha coperto la distanza in 18’22”, vincendo di misura e con un vantaggio di soli 6 secondi sul corregionale e sempre competitivo Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad); a completare il podio, con un ritardo di 28”, lo sci alpinista Sébastien Guichardaz (Apd Pont-Saint-Martin), mentre in quarta e quinta posizione si sono classificati Matteo Diletto (Bairese; 19’01”) e André Philippot (Apd Pont-Saint-Martin; 19’04”).

In ambito femminile, ritorno vincente di Charlotte Bonin, protagonista nella prima edizione di Soirée Vertikal, nella primavera del 2022 quando si era aggiudicata i vertical serali Poyà au Petit-Fénis e Sainte-Colombe. La portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi ha terminato in 23’24” (54° tempo assoluto), andando a precedere Christine Vicquéry (Inrun; 23’55”) e Michela Comola (24’23”). A completare la top 5 sono state Eloise Blanchard (Lo Contrebandjé; 24’58”) ed Evi Garbolino (Sandro Calvesi; 25’06”).

Nel tardo pomeriggio, pochi minuti prima della gara riservata agli adulti, una quarantina di giovani hanno partecipato alla prima tappa di Soirée Enfants, prova non competitiva che si è snodata lungo le strade del borgo di Issogne.

Mercoledì 7 maggio la seconda tappa di Soirée Vertikal, circuito ideato dal negozio di articoli sportivi Technosport. Appuntamento a Gignod con La Pouyà de Sent’Anna, anche questa una novità della stagione. Superati i 410 iscritti, ancora pochi pettorali disponibili. Partenza del primo concorrente alle 18.45, poco prima torneranno a divertirsi i più giovani.