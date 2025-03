Partite dalla Spagna le Merrell Skyrunner World Series

L’Acantilados del Norte ha inaugurato la stagione del circuito Merrell Skyrunner World Series che tra due mesi approderà in Valle d’Aosta. Sabato scorso, a La Palma (Spagna) si è disputata la prima delle 24 skyrace che si correranno sui sentieri di 16 nazioni e 4 continenti. Partenza sul mare, sulla costa della Spagna settentrionale, per proseguire nelle prossime settimane tra le bellezze di Messico, Cile, Francia, Malaysia, Turchia, Giappone, prima di approdare in Italia con la Monte Zerbion Skyrace di sabato 17 maggio.

È la prima volta che la skyrace di 22 chilometri (2.200 metri D+), ideata da Dennis Brunod, Bruno Brunod e Jean Pellissier, rientra in questo prestigioso calendario internazionale. È un altro passo avanti per la manifestazione che fin dall’inizio ha cercato di puntare in alto e sull’estero, per far conoscere la Valle d’Aosta e il territorio di Châtillon.

Anche il vertical di 9,5 chilometri è di respiro internazionale e per il secondo anno consecutivo farà parte del calendario VK Open Championships, un altro circuito della International Skyrunning Federation. È articolato in otto prove, la prima si è già disputata in Brasile nel mese di gennaio, la seconda si svolgerà invece sul ripido sentiero che conduce allo Zerbion. Il gran finale a ottobre, in Bulgaria.

A Châtillon ancora una volta verrà proposto un programma ricchissimo, per gli agonisti che si allenano ogni giorno, ma anche per gli sportivi che si avvicinano alla disciplina. Oltre alle due gare internazionali ci saranno altre due gare più corte e meno impegnative, una skyrace (14,5 chilometri) e un vertical (5,5). Non mancherà poi la Baby Skyrace, su due percorsi differenti, quest’anno aperta a 200 bimbi dopo il successo delle precedenti edizioni.