Antey-Saint-André e Chamois pronte per il quinto K+

Sabato 10 maggio 2025 torna il K+ Antey-Chamois, l’originale gara di corsa in montagna giunta alla quinta edizione. Ormai consolidata la formula, che unisce salita a piedi e discesa in funivia; una prova a circuito della durata di sei ore, che premierà gli atleti che accumuleranno il maggior numero di giri e di dislivello positivo, con un occhio sempre al cronometro.

Partenza dal centro sportivo di Antey-Saint-André, trasferimento in piano verso Buisson, poi l’inizio della salita verso Chamois e l’ingresso nel circuito da ripetere. Una prova fisica particolare, che i partecipanti potranno affrontare individualmente o in coppia. Il tracciato si sviluppa tra boschi, mulattiere e pascoli e porta al borgo di Chamois dopo 3,5 chilometri (775 metri D+) di ascesa, a tratti tecnica.

Accanto alla gara endurance, è confermata la prova sprint, la versione classica con una sola salita da Antey-Saint-André a Chamois, senza ripetizioni. Mille metri di dislivello positivo, una lunghezza di 7 chilometri, una sparata verticale.

Tutte le gare partiranno alle 8 da Antey-Saint-André, per le due prove a circuito è prevista l’ultima discesa in funivia alle 13:30. I soli concorrenti che metteranno piede sull’impianto entro l’orario prefissato potranno affrontare una nuova ascesa, spesso decisiva per la classifica finale.

Le iscrizioni online chiuderanno domani, giovedì 8 maggio, sul sito wedosport.net . L’organizzazione accetterà le ultime adesioni anche sabato mattina, fino alle 7:30.

Il K+ Antey-Chamois è organizzato da Cervino Sport Events e Csain Valle d’Aosta, con il sostegno del Comune di Antey-Saint-André e del Comune di Chamois.